У Києві з'явився новітній британський позашляховик у дусі класичних Land Rover (фото)

Ineos Grenadier — сучасна варіація на тему класичних Land Rover. Рамний позашляховик оснащений 3,0-літровим 249-сильним турбодизелем BMW.

Related video

У центрі Києва сфотографували новий Ineos Grenadier 2023 року. Британський рамний позашляховик поки є рідкістю на українських дорогах. Його світлини опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Ineos Grenadier — сучасний наступник класичних Land Rover Defender. Ініціатор створення авто, британський мільярдер сер Джим Реткліфф — прихильник старих Land Rover s навіть придбав собі перше серійне авто марки.

Джим Реткліфф спочатку хотів придбати ліцензію на випуск справжніх Land Rover Defender, проте британський автовиробник йому відмовив. Тоді підприємець вирішив створили сучасний аналог знаменитого позашляховика.

Важливо

Один із найшвидших у світі: в Києві помітили ексклюзивний 700-сильний кросовер (фото)

Новий Ineos Grenadier дуже нагадує Land Rover Defender зовні, проте не є його точною копією. Land Rover навіть подавав до суду за плагіат, але виграти не зміг.

Салон Ineos Grenadier — самобутній і більше нагадує кабіну літака, адже всередині встановили велику кількість тумблерів і перемикачів. Традиційної панелі приладів немає — усі показники виведені на центральний дисплей.

Салон Ineos Grenadier витриманий у авіаційному стилі Фото: Ineos

Позашляховик Ineos Grenadier комплектують бензиновими й дизельними рядними шістками BMW об’ємом 3,0 л. Конкретно це авто оснащене турбодизелем на 249 к. с. і 550 Нм.

Із 8-ступінчастим автоматом розгін до сотні займає 9,9 с, а максимальна швидкість обмежена на 160 км/год. Повний привід доповнено пониженою передачею.

До речі, недавно в Києві бачили дуже рідкісний Range Rover за $320 000. Таких авто виготовили лише 100.

Також Фокус писав, що в Україні зявився найдешевший кросовер Lexus.