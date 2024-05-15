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В Киеве появился новейший британский внедорожник в духе классических Land Rover (фото)

Ineos Grenadier, новый Ineos Grenadier, Land Rover Defender, Ineos Grenadier 2023
Фото: Topcars UA | Ineos Grenadier напоминает классические Land Rover

Ineos Grenadier — современная вариация на тему классических Land Rover. Рамный внедорожник оснащен 3,0-литровым 249-сильным турбодизелем BMW.

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В центре Киева сфотографировали новый Ineos Grenadier 2023 года. Британский рамный внедорожник пока является редкостью на украинских дорогах. Его фотографии опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Ineos Grenadier — современный преемник классических Land Rover Defender. Инициатор создания авто, британский миллиардер сэр Джим Рэтклифф, является поклонником старых Land Rover и даже приобрел себе первое серийное авто марки.

Ineos Grenadier 2023, новый Ineos Grenadier, Land Rover Defender, Ineos Grenadier Fullscreen
Авто оснащено 249-сильным турбодизелем BMW
Фото: Topcars UA

Джим Рэтклифф изначально хотел приобрести лицензию на выпуск настоящих Land Rover Defender, однако британский автопроизводитель ему отказал. Тогда предприниматель решил создали современный аналог знаменитого внедорожника.

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Новый Ineos Grenadier очень напоминает Land Rover Defender внешне, однако не является его точной копией. Land Rover даже подавал в суд за плагиат, но выиграть не смог.

Салон Ineos Grenadier — самобытный и больше напоминает кабину самолета, ведь внутри установили большое количество тумблеров и переключателей. Традиционной панели приборов нет — все показания выведены на центральный дисплей.

Ineos Grenadier, новый Ineos Grenadier, Land Rover Defender, Ineos Grenadier 2023 Fullscreen
Салон Ineos Grenadier выдержан в авиационном стиле
Фото: Ineos

Внедорожник Ineos Grenadier комплектуют бензиновыми и дизельными рядными шестерками BMW объемом 3,0 л. Конкретно это авто оснащено турбодизелем на 249 л. с. и 550 Нм.

С 8-ступенчатым автоматом разгон до сотни занимает 9,9 с, а максимальная скорость ограничена на 160 км/ч. Полный привод дополнен пониженной передачей.

Кстати, недавно в Киеве видели очень редкий Range Rover за $320 000. Таких авто изготовили всего 100.

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