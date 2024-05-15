В Киеве появился новейший британский внедорожник в духе классических Land Rover (фото)

Ineos Grenadier — современная вариация на тему классических Land Rover. Рамный внедорожник оснащен 3,0-литровым 249-сильным турбодизелем BMW.

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В центре Киева сфотографировали новый Ineos Grenadier 2023 года. Британский рамный внедорожник пока является редкостью на украинских дорогах. Его фотографии опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Ineos Grenadier — современный преемник классических Land Rover Defender. Инициатор создания авто, британский миллиардер сэр Джим Рэтклифф, является поклонником старых Land Rover и даже приобрел себе первое серийное авто марки.

Джим Рэтклифф изначально хотел приобрести лицензию на выпуск настоящих Land Rover Defender, однако британский автопроизводитель ему отказал. Тогда предприниматель решил создали современный аналог знаменитого внедорожника.

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Новый Ineos Grenadier очень напоминает Land Rover Defender внешне, однако не является его точной копией. Land Rover даже подавал в суд за плагиат, но выиграть не смог.

Салон Ineos Grenadier — самобытный и больше напоминает кабину самолета, ведь внутри установили большое количество тумблеров и переключателей. Традиционной панели приборов нет — все показания выведены на центральный дисплей.

Салон Ineos Grenadier выдержан в авиационном стиле Фото: Ineos

Внедорожник Ineos Grenadier комплектуют бензиновыми и дизельными рядными шестерками BMW объемом 3,0 л. Конкретно это авто оснащено турбодизелем на 249 л. с. и 550 Нм.

С 8-ступенчатым автоматом разгон до сотни занимает 9,9 с, а максимальная скорость ограничена на 160 км/ч. Полный привод дополнен пониженной передачей.

Кстати, недавно в Киеве видели очень редкий Range Rover за $320 000. Таких авто изготовили всего 100.

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