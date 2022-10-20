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Авто

Стартовало производство скандального преемника культового Land Rover Defender (фото)

Внедорожник Ineos Grenadier, Ineos Grenadier 2023, Ineos Grenadier, новый Ineos Grenadier, Land Rover Defender
Выпуск Ineos Grenadier наладили во Франции

Ineos Grenadier очень напоминает старый Land Rover Defender, но вся "начинка" у него современная. Внедорожник предложен в грузовой и пассажирской версиях.

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Во Франции началось производство Ineos Grenadier. Внедорожник, который считают идейным преемником первого Land Rover Defender, начнут поставлять покупателям с декабря. Об этом сообщает официальный сайт автопроизводителя.

Внедорожник Ineos Grenadier, Ineos Grenadier 2023, Ineos Grenadier, новый Ineos Grenadier, Land Rover Defender Fullscreen
Цена внедорожника стартует с 54 800 долларов

Сборку наладили на бывшем заводе Mercedes-Benz. Цена Ineos Grenadier стартует с 49 000 фунтов стерлингов ($54 800) за коммерческую грузовую версию), а пятиместный пассажирский вариант обойдется минимум в 52 000 фунтов стерлингов ($58 200). Рамный внедорожник будет представлен в 36 странах мира. Позже линейку пополнит пикап.

Новый Ineos Grenadier — проект британского миллиардэра сэра Джима Рэдклифа. Он держан в духе культового Land Rover Defender первого поколения. Создание модели сопровождалось скандалом: в Land Rover подготовили судебный иск против Ineos, ведь посчитали его дизайн плагиатом. Но в итоге модель все же увидела мир, ведь прямого копирования внешности не нашли.

Внедорожник Ineos Grenadier, Ineos Grenadier 2023, Ineos Grenadier, новый Ineos Grenadier Fullscreen
Ineos Grenadier по дизайну напоминает Land Rover Defender
Внедорожник Ineos Grenadier, Ineos Grenadier 2023, Ineos Grenadier, новый Ineos Grenadier Fullscreen
Внедорожник оснащают 3,0-литровыми двигателями BMW
Внедорожник Ineos Grenadier, Ineos Grenadier 2023, Ineos Grenadier, новый Ineos Grenadier Fullscreen
Салон выполнен в авиационном стиле
Внедорожник Ineos Grenadier, Ineos Grenadier 2023, Ineos Grenadier, новый Ineos Grenadier Fullscreen
Оснащение включает кресла Recaro
Внедорожник Ineos Grenadier, Ineos Grenadier 2023, Ineos Grenadier, новый Ineos Grenadier
Внедорожник Ineos Grenadier, Ineos Grenadier 2023, Ineos Grenadier, новый Ineos Grenadier
Внедорожник Ineos Grenadier, Ineos Grenadier 2023, Ineos Grenadier, новый Ineos Grenadier
Внедорожник Ineos Grenadier, Ineos Grenadier 2023, Ineos Grenadier, новый Ineos Grenadier

Салон Ineos Grenadier получился очень нестандартным и напоминает кабину самолета. Показания приборов выведены на центральный дисплей, как в Tesla Model 3. Стандартное оснащение включает кресла Recaro.

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Клон Land Rover Defender предлагают с 3,0-литровыми турбомоторами BMW – бензиновым на 286 л. с. и 245-сильным дизелем. Все версии укомплектованы 8-ступенчатой автоматической КПП и постоянным полным приводом с понижающей передачей.

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