Стартовало производство скандального преемника культового Land Rover Defender (фото)

Ineos Grenadier очень напоминает старый Land Rover Defender, но вся "начинка" у него современная. Внедорожник предложен в грузовой и пассажирской версиях.

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Во Франции началось производство Ineos Grenadier. Внедорожник, который считают идейным преемником первого Land Rover Defender, начнут поставлять покупателям с декабря. Об этом сообщает официальный сайт автопроизводителя.

[ + – ] Цена внедорожника стартует с 54 800 долларов

Сборку наладили на бывшем заводе Mercedes-Benz. Цена Ineos Grenadier стартует с 49 000 фунтов стерлингов ($54 800) за коммерческую грузовую версию), а пятиместный пассажирский вариант обойдется минимум в 52 000 фунтов стерлингов ($58 200). Рамный внедорожник будет представлен в 36 странах мира. Позже линейку пополнит пикап.

Новый Ineos Grenadier — проект британского миллиардэра сэра Джима Рэдклифа. Он держан в духе культового Land Rover Defender первого поколения. Создание модели сопровождалось скандалом: в Land Rover подготовили судебный иск против Ineos, ведь посчитали его дизайн плагиатом. Но в итоге модель все же увидела мир, ведь прямого копирования внешности не нашли.

[ + – ] Ineos Grenadier по дизайну напоминает Land Rover Defender [ + – ] Внедорожник оснащают 3,0-литровыми двигателями BMW [ + – ] Салон выполнен в авиационном стиле [ + – ] Оснащение включает кресла Recaro

Салон Ineos Grenadier получился очень нестандартным и напоминает кабину самолета. Показания приборов выведены на центральный дисплей, как в Tesla Model 3. Стандартное оснащение включает кресла Recaro.

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Клон Land Rover Defender предлагают с 3,0-литровыми турбомоторами BMW – бензиновым на 286 л. с. и 245-сильным дизелем. Все версии укомплектованы 8-ступенчатой автоматической КПП и постоянным полным приводом с понижающей передачей.

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