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Авто

Золото в отделке и 800 сил: в Латвии создали самый роскошный в мире внедорожник (фото)

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Внедорожник построен на базе Mercedes-Benz GLS

Dartz Prombron строят по индивидуальному заказу, а его салон декорируют кожей экзотических животных и дорогим деревом. Внутри установлены сейф со сканером отпечатков пальцев и отсек для автомата Калашникова.

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Латвийский производитель роскошных внедорожников Dartz представил свое новое творение – Prombron The Dictator Aladeen MMXXII. Автомобиль выпустят лимитированной серией, а его цена стартует с 750 000 евро. Об этом сообщает официальный сайт компании.

Новый Dartz Prombron The Dictator Aladeen MMXXII посвятили 10-летию выхода на экраны фильма "Диктатор". Именно эта комедия прославила Dartz: герой Саши Барона Коэна, диктатор Хаффаз Аладдин, ездил на позолоченном латвийском внедорожнике.

Dartz Prombron The Dictator Aladeen MMXXII, Dartz Prombron, новый Dartz Prombron, внедорожник Dartz, фильм диктатор Fullscreen
Покупателям предлагают стандартную и бронированную версии авто

В основе новинки лежит представленный ранее Dartz Prombron Iron Diamond. Автомобилю изменили дизайн передней части и установили внедорожные шины на стальных дисках.

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Наряду со стандартным Dartz Prombron предлагают бронированный вариант стоимостью от 1,05 миллиона евро. Его композитная защита выдерживает обстрел из снайперской винтовки калибром 7,62 мм. В дверные ручки вмонтированы электрошокеры, а оснащение включает пуленепробиваемый зонт.

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В отделке салона использованы золото и кожа экзотических животных

Салон Dartz Prombron создают по индивидуальному заказу и обшивают кожей экзотических животных (крокодила, питона, варана, кашалота), а также предлагают на выбор 555 видов дерева в отделку. Ободки приборов и часть кнопок покрыты настоящим золотом. В салоне предусмотрены винтажный кассетный магнитофон, сейф со сканером отпечатков пальцев и даже специальный отсек для автомата Калашникова.

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Dartz прославился благодаря фильму Саши Барона Коэна "Диктатор"
Фото: kinomania.ru

Dartz Prombron построен на платформе Mercedes-Benz GLS и оснащен 4,0-литровым V8 твин-турбо. После доработки его мощность достигла 800 л. с., что позволяет разгоняться до 100 км/ч за 3,8 с и развивать 280 км/ч.

Ранее Фокус рассказывал про аналогичный внедорожник Rezvani из США. Он также доступен в бронированном исполнении, но заметно дешевле Dartz.

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