Золото в отделке и 800 сил: в Латвии создали самый роскошный в мире внедорожник (фото)

Dartz Prombron строят по индивидуальному заказу, а его салон декорируют кожей экзотических животных и дорогим деревом. Внутри установлены сейф со сканером отпечатков пальцев и отсек для автомата Калашникова.

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Латвийский производитель роскошных внедорожников Dartz представил свое новое творение – Prombron The Dictator Aladeen MMXXII. Автомобиль выпустят лимитированной серией, а его цена стартует с 750 000 евро. Об этом сообщает официальный сайт компании.

Новый Dartz Prombron The Dictator Aladeen MMXXII посвятили 10-летию выхода на экраны фильма "Диктатор". Именно эта комедия прославила Dartz: герой Саши Барона Коэна, диктатор Хаффаз Аладдин, ездил на позолоченном латвийском внедорожнике.

[ + – ] Покупателям предлагают стандартную и бронированную версии авто

В основе новинки лежит представленный ранее Dartz Prombron Iron Diamond. Автомобилю изменили дизайн передней части и установили внедорожные шины на стальных дисках.

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Наряду со стандартным Dartz Prombron предлагают бронированный вариант стоимостью от 1,05 миллиона евро. Его композитная защита выдерживает обстрел из снайперской винтовки калибром 7,62 мм. В дверные ручки вмонтированы электрошокеры, а оснащение включает пуленепробиваемый зонт.

[ + – ] В отделке салона использованы золото и кожа экзотических животных

Салон Dartz Prombron создают по индивидуальному заказу и обшивают кожей экзотических животных (крокодила, питона, варана, кашалота), а также предлагают на выбор 555 видов дерева в отделку. Ободки приборов и часть кнопок покрыты настоящим золотом. В салоне предусмотрены винтажный кассетный магнитофон, сейф со сканером отпечатков пальцев и даже специальный отсек для автомата Калашникова.

[ + – ] Dartz прославился благодаря фильму Саши Барона Коэна "Диктатор" Фото: kinomania.ru

Dartz Prombron построен на платформе Mercedes-Benz GLS и оснащен 4,0-литровым V8 твин-турбо. После доработки его мощность достигла 800 л. с., что позволяет разгоняться до 100 км/ч за 3,8 с и развивать 280 км/ч.

Ранее Фокус рассказывал про аналогичный внедорожник Rezvani из США. Он также доступен в бронированном исполнении, но заметно дешевле Dartz.

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