Золото в оздобленні та 800 сил: у Латвії створили найрозкішніший у світі позашляховик (фото)

Dartz Prombron будують за індивідуальним замовленням, а його салон декорують шкірою екзотичних тварин і дорогим деревом. Усередині встановлено сейф зі сканером відбитків пальців та відсік для автомата Калашникова.

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Латвійський виробник розкішних позашляховиків Dartz представив свій новий витвір – Prombron The Dictator Aladeen MMXXII. Автомобіль випустять лімітованою серією, а його вартість стартує з 750 000 євро. Про це повідомляє офіційний сайт компанії.

Новий Dartz Prombron The Dictator Aladeen MMXXII присвятили 10-річчю виходу на екрани фільму "Диктатор". Саме ця комедія прославила Dartz: герой Саші Барона Коена, диктатор Хаффаз Аладдін, їздив на позолоченому латвійському позашляховику.

[ + – ] Покупцям пропонують стандартну та броньовану версії авто

В основі новинки лежить представлений раніше Dartz Prombron Iron Diamond. Автомобілю змінили дизайн передньої частини та встановили позашляхові шини на сталевих дисках.

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Поряд із стандартним Dartz Prombron пропонують броньований варіант вартістю від 1,05 мільйона євро. Його композитний захист витримує обстріл із снайперської гвинтівки калібром 7,62 мм. У дверні ручки вмонтовані електрошокери, а оснащення включає куленепробивну парасольку.

[ + – ] В обробці салону використано золото та шкіра екзотичних тварин

Салон Dartz Prombron створюють за індивідуальним замовленням та обшивають шкірою екзотичних тварин (крокодила, пітона, варана, кашалота), а також пропонують на вибір 555 видів дерева для оздоблення. Обідки приладів та частина кнопок покриті справжнім золотом. У салоні передбачені вінтажний касетний магнітофон, сейф зі сканером відбитків пальців та навіть спеціальний відсік для автомата Калашникова.

[ + – ] Dartz прославився завдяки фільму Саші Барона Коена "Диктатор" Фото: kinomania.ru

Dartz Prombron побудований на платформі Mercedes-Benz GLS та оснащений 4,0-літровим V8 твін-турбо. Після доопрацювання його потужність досягла 800 л. с., що дозволяє розганятися до 100 км/год за 3,8 с та розвивати 280 км/год.

Раніше Фокус розповідав про аналогічний позашляховик Rezvani зі США. Він також доступний у броньованому виконанні, але значно дешевший за Dartz.

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