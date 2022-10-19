Золото в оздобленні та 800 сил: у Латвії створили найрозкішніший у світі позашляховик (фото)
Dartz Prombron будують за індивідуальним замовленням, а його салон декорують шкірою екзотичних тварин і дорогим деревом. Усередині встановлено сейф зі сканером відбитків пальців та відсік для автомата Калашникова.
Латвійський виробник розкішних позашляховиків Dartz представив свій новий витвір – Prombron The Dictator Aladeen MMXXII. Автомобіль випустять лімітованою серією, а його вартість стартує з 750 000 євро. Про це повідомляє офіційний сайт компанії.
Новий Dartz Prombron The Dictator Aladeen MMXXII присвятили 10-річчю виходу на екрани фільму "Диктатор". Саме ця комедія прославила Dartz: герой Саші Барона Коена, диктатор Хаффаз Аладдін, їздив на позолоченому латвійському позашляховику.
В основі новинки лежить представлений раніше Dartz Prombron Iron Diamond. Автомобілю змінили дизайн передньої частини та встановили позашляхові шини на сталевих дисках.Важливо
Поряд із стандартним Dartz Prombron пропонують броньований варіант вартістю від 1,05 мільйона євро. Його композитний захист витримує обстріл із снайперської гвинтівки калібром 7,62 мм. У дверні ручки вмонтовані електрошокери, а оснащення включає куленепробивну парасольку.
Салон Dartz Prombron створюють за індивідуальним замовленням та обшивають шкірою екзотичних тварин (крокодила, пітона, варана, кашалота), а також пропонують на вибір 555 видів дерева для оздоблення. Обідки приладів та частина кнопок покриті справжнім золотом. У салоні передбачені вінтажний касетний магнітофон, сейф зі сканером відбитків пальців та навіть спеціальний відсік для автомата Калашникова.
Dartz Prombron побудований на платформі Mercedes-Benz GLS та оснащений 4,0-літровим V8 твін-турбо. Після доопрацювання його потужність досягла 800 л. с., що дозволяє розганятися до 100 км/год за 3,8 с та розвивати 280 км/год.
Раніше Фокус розповідав про аналогічний позашляховик Rezvani зі США. Він також доступний у броньованому виконанні, але значно дешевший за Dartz.
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