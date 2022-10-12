Броня, електрошокер та тепловізор. Представлено люксовий позашляховик для суворих умов

Позашляховик Rezvani Vengence відрізняється грізним дизайном та може бути броньованим. Разом з тим, у нього розкішний шкіряний салон та комфортабельні сидіння з електроприводом та вентиляцією.

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Американська компанія Rezvani презентувала свою нову модель Vengence. Брутальний позашляховик випускатимуть за індивідуальним замовленням та продаватимуть за ціною від 249 000 доларів. Про це повідомляє офіційний сайт Rezvani.

[ + – ] У дизайні переважають грані

Новий Rezvani Vengence побудований на базі Cadillac Escalade, але радикально відрізняється від нього зовні. У дизайні переважають агресивні гранені поверхні.

[ + – ] Позашляховик запропонований у стандартній та броньованій версіях

Поряд із звичайною версією позашляховика запропонована і броньована (вона коштує близько $500 000). Її можна доукомплектувати розпилювачем сльозогінного газу, електрошокером, сиреною та тепловізором. У комплекті з авто йдуть бронежилети та протигази.

[ + – ] Салон оздоблений шкірою та деревом

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Салон Rezvani Vengence практично не змінився порівняно з Cadillac Escalade. В обробці використано шкіру та дерево, а на передній панелі встановлено великий трисекційний дисплей. На трьох рядах сидінь помістяться семеро людей, причому задні пасажири мають свої монітори. Збережено клімат-контроль, електропривод та вентиляцію крісел.

[ + – ] На трьох рядах сидінь помістяться семеро людей

Покупцям на вибір запропоновано 6,2-літровий 420-сильний V8 та 3,0-літровий турбодизель на 277 л. с. — такі версії коштують однаково. А за доплату $85 000 доступна 690-сильна компресорна вісімка від зарядженого Cadillac Escalade-V.

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