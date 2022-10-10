В Україні налагодили випуск вражаючих всюдиходів для найважчого бездоріжжя (фото)
Український всюдихід "Торнадо" здатний долати метрові бар'єри і плавати по воді. Його оснастили економічним 2,4-літровим турбодизелем.
У Полтаві стартувало виробництво всюдиходів "Торнадо". Вже зібрано два такі транспортні засоби для найекстремальніших умов. Про це повідомляє сайт "Полтавщина".
Всюдихід "Торнадо" є аналогом популярного українського Sherp, але дещо більшим. Його колісна база дорівнює 2,3 м, а шини досягають 1,65 м у діаметрі. Він може перевозити до тонни вантажу або сімох пасажирів з багажем, а також в салоні можна облаштувати три спальних місця.
Український всюдихід оснащений японським турбодизелем Kubota об'ємом 2,4 л та здатний розвинути 45 км/год. Витрата палива становить близько 4-5 л на годину. Оскільки об'єм бака становить 160 л, то запас ходу у всюдихода пристойний.Важливо
Величезний (600 мм) кліренс та шини низького тиску з централізованою системою підкачування забезпечують чудову прохідність. Торнадо здатний подолати бар'єр висотою в метр і може плавати по воді зі швидкістю 4-6 км/год. Крім того, він дуже маневрений і розвертається практично на місці.
Торнадо також може буксирувати причіп, а спереду є можливість встановити ківш. Розробники вважають, що всюдихід можуть використовувати ДСНС та сільськогосподарські підприємства.
Раніше Фокус розповідав, що українець перетворив старий "Запорожець" на дуже незвичайний всюдихід.