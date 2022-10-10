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В Україні налагодили випуск вражаючих всюдиходів для найважчого бездоріжжя (фото)

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Всюдихід розрахований на тонну вантажу або сім пасажирів із багажем

Український всюдихід "Торнадо" здатний долати метрові бар'єри і плавати по воді. Його оснастили економічним 2,4-літровим турбодизелем.

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У Полтаві стартувало виробництво всюдиходів "Торнадо". Вже зібрано два такі транспортні засоби для найекстремальніших умов. Про це повідомляє сайт "Полтавщина".

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Всюдихід здатний пересуватися по воді зі швидкістю 4-6 км/год.
Фото:

Всюдихід "Торнадо" є аналогом популярного українського Sherp, але дещо більшим. Його колісна база дорівнює 2,3 м, а шини досягають 1,65 м у діаметрі. Він може перевозити до тонни вантажу або сімох пасажирів з багажем, а також в салоні можна облаштувати три спальних місця.

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Колеса "Торнадо" досягають 1,65 м у діаметрі і можуть підкачуватись
Фото:

Український всюдихід оснащений японським турбодизелем Kubota об'ємом 2,4 л та здатний розвинути 45 км/год. Витрата палива становить близько 4-5 л на годину. Оскільки об'єм бака становить 160 л, то запас ходу у всюдихода пристойний.

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Величезний (600 мм) кліренс та шини низького тиску з централізованою системою підкачування забезпечують чудову прохідність. Торнадо здатний подолати бар'єр висотою в метр і може плавати по воді зі швидкістю 4-6 км/год. Крім того, він дуже маневрений і розвертається практично на місці.

український всюдихід, всюдихід торнадо, всюдиходи, новий всюдихід Fullscreen
Перші два серійні "Торнадо" вже випущені
Фото:

Торнадо також може буксирувати причіп, а спереду є можливість встановити ківш. Розробники вважають, що всюдихід можуть використовувати ДСНС та сільськогосподарські підприємства.

Раніше Фокус розповідав, що українець перетворив старий "Запорожець" на дуже незвичайний всюдихід.