Новий український автовиробник налагодив випуск одразу кількох моделей машин (відео)
Кременчуцький завод "Альфатекс" розпочав складання комерційної автотехніки Dayun. У виробництво запущено моделі вантажопідйомністю від 3,5 до 12 тонн.
В Україні попри війну з'явився новий автовиробник. У Кременчуці стартувало збирання вантажних автомобілів китайського бренду Dayun, але випускає їх не КрАЗ, а завод комунальної техніки "Альфатекс". Про це повідомляється на сторінці підприємства у Facebook.
За словами директора заводу, ідея налагодити виробництво вантажних авто з'явилася після набрання чинності змінами до закону "Про публічні закупівлі". Тепер держава може закуповувати комунальну та спеціальну техніку, в якій щонайменше 10% вітчизняних складових. У планах заводу — довести локалізацію до 40% до 2028 року.Важливо
На першому етапі випустять 200 авто, причому перші 50 машинокомплектів уже прибули з Китаю. Налагоджено складання декількох різних моделей Dayun — вантажопідйомністю 3,5, 6, 8, 10 та 12 тонн. Вони оснащуються турбодизелями Weichai потужністю 144-184 к. с.
На шасі монтується різноманітне обладнання. У Кременчуці готують самоскиди, сміттєвози, автовишки, снігоприбиральні авто й іншу комунальну та сільськогосподарську техніку. Також налагоджено її обслуговування у мережі СТО.
Раніше Фокус повідомляв, що українці презентували на автошоу в Німеччині позашляхову маршрутку для суворих умов. Незабаром автобус надійде у виробництво.