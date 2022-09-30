Новий український автовиробник налагодив випуск одразу кількох моделей машин (відео)

Кременчуцький завод "Альфатекс" розпочав складання комерційної автотехніки Dayun. У виробництво запущено моделі вантажопідйомністю від 3,5 до 12 тонн.

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В Україні попри війну з'явився новий автовиробник. У Кременчуці стартувало збирання вантажних автомобілів китайського бренду Dayun, але випускає їх не КрАЗ, а завод комунальної техніки "Альфатекс". Про це повідомляється на сторінці підприємства у Facebook.

[ + – ] У Кременчуці випускають кілька різних моделей Dayun [ + – ] З Китаю прибули перші 50 машинокомплектів [ + – ] Вантажівки оснащуються дизелями потужністю 144-184 к. с. [ + – ] На заводі планують поступово збільшувати локалізацію виробництва

За словами директора заводу, ідея налагодити виробництво вантажних авто з'явилася після набрання чинності змінами до закону "Про публічні закупівлі". Тепер держава може закуповувати комунальну та спеціальну техніку, в якій щонайменше 10% вітчизняних складових. У планах заводу — довести локалізацію до 40% до 2028 року.

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На першому етапі випустять 200 авто, причому перші 50 машинокомплектів уже прибули з Китаю. Налагоджено складання декількох різних моделей Dayun — вантажопідйомністю 3,5, 6, 8, 10 та 12 тонн. Вони оснащуються турбодизелями Weichai потужністю 144-184 к. с.

На шасі монтується різноманітне обладнання. У Кременчуці готують самоскиди, сміттєвози, автовишки, снігоприбиральні авто й іншу комунальну та сільськогосподарську техніку. Також налагоджено її обслуговування у мережі СТО.

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