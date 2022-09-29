Українці презентували в Німеччині вражаючу маршрутку для тяжкого бездоріжжя (відео)

Torsus Crafter 4x4 — екстремальний позашляховий автобус із повним приводом і високим дорожнім просвітом. Він розрахований на серйозне бездоріжжя та може форсувати броди глибиною до 82 см.

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На найбільшій виставці комерційного транспорту в німецькому Ганновері презентували новий Torsus Crafter 4x4. Автобус призначений для експлуатації в найсуворіших умовах. Про унікальну розробку розповіли у відео від Auto-Consulting.

[ + – ] В основі автобуса лежить Volkswagen Crafter Фото: Auto-consulting

Компанія Torsus заснована українцями та спеціалізується на створенні подібної позашляхової техніки. Її збірку налагодили в Братиславі. Цієї весни автобуси Torsus безплатно передали захисникам України.

[ + – ] Torsus Crafter 4x4 оснащений 177-сильним турбодизелем і 8-ступінчастим автоматом Фото: Auto-consulting

В основі нового Torsus лежить добре знайомий Volkswagen Crafter, який нерідко використовується як маршрутне таксі. Саме на стенді Volkswagen показали українську розробку, а продаватимуть її через дилерську мережу німецького бренду. Втім, це фактично новий автомобіль, адже його конструкцію серйозно переробили.

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Кліренс Torsus Crafter 4x4 збільшили до 290 мм, що дозволяє долати броди глибиною 690 мм (а зі спеціальним опціонним пакетом — навіть 820 мм). Автобус отримав позашляхові шини, захисний обвіс із композитних матеріалів, посилений передній бампер і ґрати для оптики. Днище прикрите металевими пластинами. Також з'явилися шноркель і багажник на даху.

Новий Torsus Crafter 4x4 оснащений 2,0-літровим 177-сильним турбодизелем і 8-ступінчастою автоматичною КПП. Повний привід доповнений блокуванням заднього диференціалу.

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