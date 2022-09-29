Українці презентували в Німеччині вражаючу маршрутку для тяжкого бездоріжжя (відео)
Torsus Crafter 4x4 — екстремальний позашляховий автобус із повним приводом і високим дорожнім просвітом. Він розрахований на серйозне бездоріжжя та може форсувати броди глибиною до 82 см.
На найбільшій виставці комерційного транспорту в німецькому Ганновері презентували новий Torsus Crafter 4x4. Автобус призначений для експлуатації в найсуворіших умовах. Про унікальну розробку розповіли у відео від Auto-Consulting.
Компанія Torsus заснована українцями та спеціалізується на створенні подібної позашляхової техніки. Її збірку налагодили в Братиславі. Цієї весни автобуси Torsus безплатно передали захисникам України.
В основі нового Torsus лежить добре знайомий Volkswagen Crafter, який нерідко використовується як маршрутне таксі. Саме на стенді Volkswagen показали українську розробку, а продаватимуть її через дилерську мережу німецького бренду. Втім, це фактично новий автомобіль, адже його конструкцію серйозно переробили.Важливо
Кліренс Torsus Crafter 4x4 збільшили до 290 мм, що дозволяє долати броди глибиною 690 мм (а зі спеціальним опціонним пакетом — навіть 820 мм). Автобус отримав позашляхові шини, захисний обвіс із композитних матеріалів, посилений передній бампер і ґрати для оптики. Днище прикрите металевими пластинами. Також з'явилися шноркель і багажник на даху.
Новий Torsus Crafter 4x4 оснащений 2,0-літровим 177-сильним турбодизелем і 8-ступінчастою автоматичною КПП. Повний привід доповнений блокуванням заднього диференціалу.
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