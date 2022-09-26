Українці представили електровелосипед із запасом ходу 160 км (відео)

Електробайк Delfast California важить лише 30 кг і здатний розвинути 45 км/год. Його батарея виконана швидкознімною — її можна легко замінити й продовжити поїздку.

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Започаткований українцями виробник електровелосипедів Delfast презентував свою нову модель California. Її продажі стартують за місяць за ціною від 3999 доларів, причому частину прибутку компанія передаватиме на допомогу Україні. Про це повідомляє офіційний вебсайт Delfast.

Новий Delfast California позиціонують як електробайк для міських умов і поїздок за місто. У його основі лежить легка U-подібна рама, завдяки якій велосипед вийшов дуже легким — лише 30 кг. Він витримує навантаження до 120 кг.

[ + – ] Запас ходу електробайка складає 160 км Фото: DelFast

Електромотор Bafang M620 потужністю 750 Вт (1 к.с.) дозволяє розвивати швидкість до 45 км/год. Літій-іонну батарею для Delfast California постачає Samsung. Вона дозволяє проїхати до 160 км із середньою швидкістю 32 км/год і виконана швидкознімною — її можна замінити й продовжити поїздку.

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Підвіску California зробили м'якою спеціально для далеких мандрівок. Крім того, електровелосипед Delfast отримав цифрову панель приладів і сигналізацію з функціями відстеження його місцезнаходження та дистанційного блокування під час викрадення.

[ + – ] Частину коштів, отриманих від продажу Delfast California, спрямують на допомогу Україні

Нагадаємо, електровелосипеди Delfast уже активно експлуатуються поліцією в Мексиці та США. Деякі моделі можуть проїхати рекордні 300 км без підзарядки. Крім того, компанія планує відродити мотоцикл "Дніпро" та мопед "Карпати" в електричному виконанні.

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