Ціна $1500 та 180 км запасу ходу: представлений найдешевший у світі електробайк (відео)

Електричний мотоцикл Roam Air коштує лише 1500 доларів у базовій версії. В байка дуже проста конструкція та надійна довговічна підвіска.

Кенійська компанія Roam представила електричний мотоцикл Air. Його продажі стартують у 2023 році за ціною від 1500 до 2050 доларів. Про це пише сайт New Atlas.

[ + – ] Оснащення включає цифровий щиток приладів

Roam Air став не лише першим африканським електробайком, а й найдешевшим електричним мотоциклом у світі. Бюджетну модель планують випускати у великих кількостях та активно експортувати до інших країн.

Електричний мотоцикл створений для їзди поганими дорогами та легким бездоріжжям. У нього позашляхова гума з глибоким протектором та надійна довговічна підвіска простої конструкції. В основі Roam Air лежить легка залізна рама.

[ + – ] Батареї виконані швидкознімними

Оснащення включає світлодіодну оптику та цифрову панель приладів. На місці бензобака біля мотоцикла розташований відсік для дрібної поклажі.

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Електробайк Roam Air досить легкий — важить 135 кг. Він здатний розвинути 90 км/год, причому до цієї швидкості він розганяється лише за 5 с. У силовій установці передбачено п'ять різних режимів роботи.

[ + – ] Електробайк розвиває 90 км/год та може проїхати до 180 км без підзарядки

На вибір запропоновані версії з однією та двома швидкознімними батареями місткістю по 3,24 кВт∙год. Запас ходу становить 90 та 180 км, відповідно. В експлуатації мотоцикл виявився дешевшим, ніж скутер зі 150-кубовим бензиновим двигуном.

Раніше Фокус повідомляв, що ЗСУ передали електричні велосипеди українського виробництва із запасом ходу 100-150 км.