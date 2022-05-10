ЗСУ отримали надшвидкісні електробайки українського виробництва (відео)
Бійці спецпідрозділів оцінили електричні велосипеди ELEEK та допомогли вдосконалити їхню конструкцію. Вже оголошено збір коштів на нову партію байків.
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Збройним Силам України передано партію електричних велосипедів ELEEK Atom. Вони створені спеціально для армії з урахуванням побажань військових. Про це повідомив заступник голови правління Української асоціації учасників ринку електромобілів Вадим Ігнатов.
Це вже не перші електровелосипеди ELEEK у ЗСУ. Бійці спецпідрозділів вже випробували їх у реальних бойових умовах та оцінили їхні переваги — безшумність та малу вагу.Важливо
Вивчивши досвід експлуатації та відгуки військових, у конструкцію внесли зміни. Зокрема, з'явився вихід для заряджання від 220-вольтної електромережі. Раніше встановили лише USB-роз'єми, тому військовослужбовцям доводилося брати з собою в рейд додаткові павербанки.
Новий ELEEK Atom — швидкісний електричний велосипед підвищеної прохідності. В нього посилена підвіска та шини для бездоріжжя. Передбачено функцію контролю температури батареї.
Характеристики ELEEK Atom:
- Потужність двигуна — 3 кВт (4 к. с.);
- Максимальна швидкість — 90 км/год;
- Запас ходу — 100-150 км;
- Час повної зарядки — 5 годин.
Електробайк ELEEK Atom коштує приблизно 127 тисяч гривень. Наразі Українська асоціація учасників ринку електромобілів збирає кошти на нову партію такої техніки для ЗСУ.
Раніше Фокус повідомляв, що в Україні планують відродити славнозвісний мопед "Карпати" у форматі електробайка.