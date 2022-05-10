ВСУ получили сверхскоростные электробайки украинского производства (видео)
Бойцы спецподразделений оценили электрические велосипеды ELEEK и помогли усовершенствовать их конструкцию. Уже объявлен сбор средств на новую партию байков.
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Вооруженным силам Украины передали партию электрических велосипедов ELEEK Atom. Они созданы специально для армии с учетом пожеланий военных. Об этом сообщил в Facebook заместитель главы правления Украинской ассоциации участников рынка электромобилей Вадим Игнатов.
Это уже не первые электровелосипеды ELEEK в ВСУ. Бойцы спецподразделений уже испытали их в реальных боевых условиях и оценили их преимущества – бесшумность и малый вес.Важно
Изучив опыт эксплуатации и отзывы военных, в конструкцию внесли изменения. В частности, появился выход для зарядки от 220-вольтной электросети. Ранее были установлены лишь USB-разъемы, а потому военнослужащим приходилось брать с собой в рейд дополнительные павербанки.
Новый ELEEK Atom – скоростной электрический велосипед повышенной проходимости. У него усиленная подвеска и и шины для бездорожья. Предусмотрена и функция контроля температуры батареи.
Характеристики ELEEK Atom:
- Мощность двигателя – 3 кВт (4 л. с.);
- Максимальная скорость – 90 км/ч;
- Запас хода – 100-150 км;
- Время полной зарядки – 5 часов.
Электробайк ELEEK Atom стоит примерно 127 тыс. гривен. Сейчас Украинская ассоциация участников рынка электромобилей собирает средства на новую партию такой техники для ВСУ.
Ранее Фокус сообщал, что в Украине планируют возродить знаменитый мопед "Карпаты" в формате электробайка.