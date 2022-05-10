ВСУ получили сверхскоростные электробайки украинского производства (видео)

Бойцы спецподразделений оценили электрические велосипеды ELEEK и помогли усовершенствовать их конструкцию. Уже объявлен сбор средств на новую партию байков.

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Вооруженным силам Украины передали партию электрических велосипедов ELEEK Atom. Они созданы специально для армии с учетом пожеланий военных. Об этом сообщил в Facebook заместитель главы правления Украинской ассоциации участников рынка электромобилей Вадим Игнатов.

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[ + – ] Украинские бойцы помогли улучшить конструкцию байка Фото: Вадим Игнатов/Facebook

Это уже не первые электровелосипеды ELEEK в ВСУ. Бойцы спецподразделений уже испытали их в реальных боевых условиях и оценили их преимущества – бесшумность и малый вес.

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Изучив опыт эксплуатации и отзывы военных, в конструкцию внесли изменения. В частности, появился выход для зарядки от 220-вольтной электросети. Ранее были установлены лишь USB-разъемы, а потому военнослужащим приходилось брать с собой в рейд дополнительные павербанки.

[ + – ] ELEEK Atom способен развить 90 км/ч Фото: Вадим Игнатов/Facebook

Новый ELEEK Atom – скоростной электрический велосипед повышенной проходимости. У него усиленная подвеска и и шины для бездорожья. Предусмотрена и функция контроля температуры батареи.

Характеристики ELEEK Atom:

Мощность двигателя – 3 кВт (4 л. с.);

Максимальная скорость – 90 км/ч;

Запас хода – 100-150 км;

Время полной зарядки – 5 часов.

[ + – ] Стоимость ELEEK Atom составляте 127 тыс. гривен

Электробайк ELEEK Atom стоит примерно 127 тыс. гривен. Сейчас Украинская ассоциация участников рынка электромобилей собирает средства на новую партию такой техники для ВСУ.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине планируют возродить знаменитый мопед "Карпаты" в формате электробайка.