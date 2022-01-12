В Украине планируют возродить мопед Карпаты: он будет электрическим (видео)

Украинская компания Delfast решила возродить еще один знаменитый отечественный бренд. Первые изображения мопеда уже опубликованы.

Знаменитые мопеды Карпаты могут вернуть в производство. Новая модель будет современной – электрической, причем уже есть первые ее рендеры. Об этом сообщает Auto-Consulting

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[ + – ] Мощность мотора составит 4,8-5,5 л. с. Фото: DelFast

За возрождение знаменитой модели взялась компания Delfast, прославившаяся своими электровелосипедами – она уже выкупила права на торговую марку. К слову, ранее Delfast также начали разработку электрического мотоцикла Днепр.

[ + – ] Мопед сохранит педали Фото: DelFast

Современный мопед Карпаты отличается дизайном в ретро-стиле. У него небольшие 16-дюймовые колеса, высокий руль и седло мотоциклетного типа. Сохранен и педальный привод. Масса мопеда – около 70 кг.

[ + – ] Стоимость мопеда составит около 5-6 тыс. долларов Фото: DelFast

Новинка во многом унифицирована с электрическим велосипедом DelFast 3.0. Карпаты оснастят мотор-колесом мощностью 3,5-4 кВт (4,8-5,5 л. с.), а максимальная скорость достигнет 55 км/ч.

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Батарея размещена под сиденьем. Запас хода мопеда неизвестен, но DelFast 3.0 способен проехать 320-380 км без подзарядки.

[ + – ] Не исключено, что мопеды будут выпускать в Украине

Новые Карпаты будут стоить около 5000-6000 долларов. Основным рынком сбыта станут США. Вполне вероятно, что производство электрического мопеда наладят в Украине.

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