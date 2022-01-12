В Україні планують відродити мопед Карпати: він буде електричним (відео)
Українська компанія Delfast вирішила відродити ще один відомий вітчизняний бренд. Перші зображення мопеда вже опубліковано.
Відомі мопеди Карпати можуть повернути у виробництво. Нова модель буде сучасною — електричною, причому вже є перші її рендери. Про це повідомляє Auto-Consulting
За відродження знаменитої моделі взялася компанія Delfast, що прославилася своїми електровелосипедами — вона вже викупила права на торгову марку. До речі, раніше Delfast також розпочали розробку електричного мотоцикла Дніпро.
Сучасний мопед Карпати вирізняється дизайном у ретро-стилі. У нього невеликі 16-дюймові колеса, високе кермо та сідло мотоциклетного типу. Збережено й педальний привід. Маса мопеда — майже 70 кг.
Новинка багато в чому уніфікована з електричним велосипедом DelFast 3.0. Карпати оснастять мотор-колесом потужністю 3,5-4 кВт (4,8-5,5 к. с.), а максимальна швидкість досягне 55 км/год.Важливо
Батарея розміщена під сидінням. Запас ходу мопеда невідомий, але DelFast 3.0 може проїхати 320-380 км без підзарядки.
Нові Карпати коштуватимуть приблизно 5 000-6 000 доларів. Основним ринком збуту стануть США. Цілком можливо, що виробництво електричного мопеда налагодять в Україні.
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