На буксирі в суперкара: Nissan GT-R витягнув фуру зі снігового полону (відео)

Nissan GT-R тюнінгований, і його потужність збільшена до 1000 к. с. Він без пробем упорався з буксируванням.

У Боснії незвичайним способом витягли автопоїзд зі снігового полону. Тягачем виступив тюнінгований Nissan GT-R. Фото та відео порятунку фури, що застрягла, опублікував у соцмережах власник суперкара.

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Балканські країни, як і значну частину Європи, у січні засипало снігом. Гірські дороги в Боснії не встигли розчистити, тому у вантажних авто виникли проблеми на серпантинах.

[ + – ] В арсеналі цього Nissan GT-R — 1000 сил і повний привід

Volvo FH застряг на підйомі та просто не міг заїхати на гору дорогою, вкритою льодом і снігом. На його щастя, повз проїжджав Nissan GT-R: суперкар узяв фуру на буксир і допоміг їй подолати складну ділянку.

Слід зазначити, що Nissan GT-R є повнопривідним, а значить, придатний до цілорічної експлуатації за умови своєчасної сезонної зміни шин.

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До того ж, саме цей Nissan GT-R тюнінгований в ательє Madisma Performance. Потужність його 3,8-літрового турбо V6 підняли з 550 до приблизно 1000 к. с. Це, безперечно, полегшило завдання з буксирування важкого автопоїзда.

[ + – ] Nissan GT-R без проблем впорався з важким завданням

Раніше Фокус розповідав про схожі випадки в Дніпрі – Audi A6 у снігопад також взяла на буксир вантажне авто, а Toyota Land Cruiser витягнув застряглий тролейбус.

Також ми писали про ексклюзивну лімітовану версію Nissan GT-R. Її ціна – мільйон євро.