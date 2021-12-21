Електромобілі взимку: наскільки зменшується запас ходу в сильний мороз (дослідження)
У середньому запас ходу електрокарів узимку знижується на 40-60%. Найкраще себе проявили китайські моделі.
У Китаї провели масштабний тест-драйв електромобілів у сильний мороз. Не секрет, що за холодної погоди батарея електромобіля швидко втрачає заряд, і видання MyDrivers вирішило перевірити, наскільки зменшується запас ходу.
Випробування провели в китайському регіоні Внутрішня Монголія, що славиться сильними морозами. У ньому взяли участь одразу 40 електрокарів та плагінів гібридів. Їх повністю заряджали та залишали на ніч на вулиці в мороз -20 градусів.
Потім вранці електрокари вирушали в поїздку по тому самому маршруту в місті і на трасі. У салоні кожного авто були водій та пасажир, а клімат-контроль виставляли на температуру +24 градуси.
У середньому втрата запасу ходу становила 40-60%. Найбільш далекобійними в мороз, як не дивно, виявилися китайські електрокари.
Електромобілі з найбільшим запасом ходу в мороз:
- NIO EC6 – запас ходу 336,9 із 615 паспортних км (втрата 45,22%)
- Xiaopeng P7 – запас ходу 316,2 із 670 км (-52,81%)
- Zeekr 001 – запас ходу 298,4 із 606 км (-50,76%)
- Nezha U – запас ходу 294,9 із 610 км (-51,66%)
- HiPhi X — запас ходу 291,2 з 550 км (-47,05%)
Примітно, що найменше у відсотковому співвідношенні втратив бюджетний електрокар Wuling Hongguang Mini EV. Мініатюрний автомобіль проїхав 103,2 км за паспортних 170 км, тобто втратив 39,3% запасу ходу.
Примітно, що відомі глобальні моделі проявили себе гірше, ніж електрокари для китайського ринку.
- Tesla Model Y – запас ходу 279,6 із 594 км (-52,93%)
- Audi e-tron – запас ходу 272,3 із 465 км (-41,44%)
- Volkswagen ID.4 – запас ходу 269 із 520 км (-48,27%)
- Polestar 2 – запас ходу 246,6 із 512 км (-51,84%)
- Porsche Taycan – запас ходу 226,2 із 414 км (-45,36%)
- Tesla Model 3 – запас ходу 200,2 із 468 км (-57,2%)
- Volkswagen ID.3 – запас ходу 167,3 із 430 км (-61,09%)
Раніше Фокус розповідав про новий китайський електрокар Nio ET5. Його запас ходу – 1000 км.