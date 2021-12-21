Електромобілі взимку: наскільки зменшується запас ходу в сильний мороз (дослідження)

У середньому запас ходу електрокарів узимку знижується на 40-60%. Найкраще себе проявили китайські моделі.

У Китаї провели масштабний тест-драйв електромобілів у сильний мороз. Не секрет, що за холодної погоди батарея електромобіля швидко втрачає заряд, і видання MyDrivers вирішило перевірити, наскільки зменшується запас ходу.

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Випробування провели в китайському регіоні Внутрішня Монголія, що славиться сильними морозами. У ньому взяли участь одразу 40 електрокарів та плагінів гібридів. Їх повністю заряджали та залишали на ніч на вулиці в мороз -20 градусів.

[ + – ] NIO EC6 Фото: NIO

Потім вранці електрокари вирушали в поїздку по тому самому маршруту в місті і на трасі. У салоні кожного авто були водій та пасажир, а клімат-контроль виставляли на температуру +24 градуси.

У середньому втрата запасу ходу становила 40-60%. Найбільш далекобійними в мороз, як не дивно, виявилися китайські електрокари.

[ + – ] Wuling Hongguang Mini EV Фото: General Motors

Електромобілі з найбільшим запасом ходу в мороз:

NIO EC6 – запас ходу 336,9 із 615 паспортних км (втрата 45,22%) Xiaopeng P7 – запас ходу 316,2 із 670 км (-52,81%) Zeekr 001 – запас ходу 298,4 із 606 км (-50,76%) Nezha U – запас ходу 294,9 із 610 км (-51,66%) HiPhi X — запас ходу 291,2 з 550 км (-47,05%)

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Примітно, що найменше у відсотковому співвідношенні втратив бюджетний електрокар Wuling Hongguang Mini EV. Мініатюрний автомобіль проїхав 103,2 км за паспортних 170 км, тобто втратив 39,3% запасу ходу.

[ + – ] Tesla Model Y Фото: Tesla Motors

Примітно, що відомі глобальні моделі проявили себе гірше, ніж електрокари для китайського ринку.

Tesla Model Y – запас ходу 279,6 із 594 км (-52,93%) Audi e-tron – запас ходу 272,3 із 465 км (-41,44%) Volkswagen ID.4 – запас ходу 269 із 520 км (-48,27%) Polestar 2 – запас ходу 246,6 із 512 км (-51,84%) Porsche Taycan – запас ходу 226,2 із 414 км (-45,36%) Tesla Model 3 – запас ходу 200,2 із 468 км (-57,2%) Volkswagen ID.3 – запас ходу 167,3 із 430 км (-61,09%)

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