Яскравий дизайн і 700 км запасу ходу: стартував продаж нового електрокара від Geely і Volvo

Zeekr 01 позиціонують як конкурента Tesla Model 3 і Model Y. Кросовер розганяється до 100 км/год за 3,8 с.

Стартували продажі нового електрокроссовера Zeekr 01. Автомобіль розробили спільно фахівці Geely і Volvo. Випускають його в Китаї, а базова версія коштує 299 тис. юанів ($46 800) Про це повідомляє сайт Gizmochina.

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[ + – ] Електромобіль оснащений двома моторами потужністю 536 к. с. Фото: Geely

Під новим брендом Zeekr Geely і Volvo планують випускати виключно електромобілі. Первісток Zeekr 01 — купеподібний електрокросовер, що досягає 4 950 мм в довжину при колісній базі у 2999 мм.

Електромобіль відрізняється стрімким дизайном із високо посадженими фарами та похилим дахом. У салоні встановлений величезний дисплей, а ще інформація проектується на лобове скло. Спортивні сидіння оснащені електроприводом, вентиляцією та масажем.

[ + – ] Ціна стартує з 46 800 доларів Фото: Geely

Два електромотори сумарно розвивають 536 к. с. і дозволяють розганятися до 100 км/год за 3,8 с. Заявлений запас ходу — 700 км: це більше, ніж у Tesla Model 3 і Model Y, з якими конкуруватиме Zeekr 01. Кросовер також отримав пневмопідвіску зі змінним (150-200 мм) дорожнім просвітом.

Раніше Фокус розповідав про перший купе-кросовер Volvo C40. Він доступний виключно в електричному виконанні.