Яркий дизайн и 700 км запаса хода: стартовали продажи нового электрокара от Geely и Volvo

Zeekr 01 позиционируют, как конкурента Tesla Model 3 и Model Y. Кроссовер разгоняется до 100 км/ч за 3,8 с.

Стартовали продажи нового электрокроссовера Zeekr 01. Автомобиль разработали совместно специалисты Geely и Volvo. Выпускают его в Китае, а базовая версия стоит 299 тыс. юаней ($46 800) Об этом сообщает сайт Gizmochina.

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[ + – ] Электромобиль оснащен двумя моторами мощностью 536 л. с. Фото: Geely

Под новым брендом Zeekr Geely и Volvo планируют выпускать исключительно электромобили. Первенец Zeekr 01 – купеобразный электрокроссовер, достигающий 4950 мм в длину при колесной базе в 2999 мм.

Электромобиль отличается стремительным дизайном с высоко посаженными фарами и покатой крышей. В салоне установлен огромный дисплей, а еще информация проецируется на лобовое стекло. Спортивные сиденья оснащены электроприводом, вентиляцией и массажем.

[ + – ] Цена стартует с 46 800 долларов Фото: Geely

Два электромотора суммарно развивают 536 л. с. и позволяют разгоняться до 100 км/ч за 3,8 с. Заявленный запас хода – 700 км: это больше, чем у Tesla Model 3 и Model Y, с которыми будет конкурировать Zeekr 01. Кроссовер также получил пневмоподвеску с изменяемым (150-200 мм) дорожным просветом.

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