Электромобили зимой: насколько уменьшается запас хода в сильный мороз (исследование)

В среднем запас хода электрокаров зимой снижается на 40-60%. Лучше всего себя проявили китайские модели.

В Китае провели масштабный тест-драйв электромобилей в сильный мороз. Не секрет, что в холодную погоду батарея электромобиля быстро теряет заряд и издание MyDrivers решило проверить, насколько уменьшается запас хода.

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Испытания провели в китайском регионе Внутренняя Монголия, который славится сильными морозами. В нем приняли участие сразу 40 электрокаров и плаг-ин гибридов. Их полностью заряжали и оставляли на ночь на улице в мороз -20 градусов.

[ + – ] NIO EC6 Фото: NIO

Затем утром электрокары отправлялись в поездку по одному и тому же маршруту в городе и на трассе. В салоне каждого авто были водитель и пассажир, а климат-контроль выставляли на температуру +24 градуса.

В среднем потеря в запасе хода составила 40-60%. Самыми дальнобойными в мороз, как ни странно, оказались китайские электрокары.

[ + – ] Wuling Hongguang Mini EV Фото: General Motors

ТОП-5 электромобилей с самым большим запасом хода в мороз:

NIO EC6 – запас хода 336,9 из 615 паспортных км (потеря 45,22%) HiPhi X – запас хода 291,2 из 550 км (-47,05%) Zeekr 001 – запас хода 298,4 из 606 км (-50,76%) Nezha U – запас хода 294,9 из 610 км (-51,66%) Xiaopeng P7 – запас хода 316,2 из 670 км (-52,81%)

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Примечательно, что меньше всего в процентном соотношении потерял бюджетный электрокар Wuling Hongguang Mini EV. Миниатюрный автомобиль проехал 103,2 км при паспортных 170 км, то есть потерял 39,3% запаса хода.

[ + – ] Tesla Model Y Фото: Tesla Motors

Примечательно, что известные глобальные модели проявили себя хуже, чем электрокары для китайского рынка.

Электромобили с самым маленьким запасом хода в мороз:

Volkswagen ID.3 – запас хода 167,3 из 430 км (-61,09%) Tesla Model 3 – запас хода 200,2 из 468 км (-57,2%) Tesla Model Y – запас хода 279,6 из 594 км (-52,93%) Polestar 2 – запас хода 246,6 из 512 км (-51,84%) Volkswagen ID.4 – запас хода 269 из 520 км (-48,27%) Porsche Taycan – запас хода 226,2 из 414 км (-45,36%) Audi e-tron – запас хода 272,3 из 465 км (-41,44%)

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