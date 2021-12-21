Электромобили зимой: насколько уменьшается запас хода в сильный мороз (исследование)
В среднем запас хода электрокаров зимой снижается на 40-60%. Лучше всего себя проявили китайские модели.
В Китае провели масштабный тест-драйв электромобилей в сильный мороз. Не секрет, что в холодную погоду батарея электромобиля быстро теряет заряд и издание MyDrivers решило проверить, насколько уменьшается запас хода.
Испытания провели в китайском регионе Внутренняя Монголия, который славится сильными морозами. В нем приняли участие сразу 40 электрокаров и плаг-ин гибридов. Их полностью заряжали и оставляли на ночь на улице в мороз -20 градусов.
Затем утром электрокары отправлялись в поездку по одному и тому же маршруту в городе и на трассе. В салоне каждого авто были водитель и пассажир, а климат-контроль выставляли на температуру +24 градуса.
В среднем потеря в запасе хода составила 40-60%. Самыми дальнобойными в мороз, как ни странно, оказались китайские электрокары.
ТОП-5 электромобилей с самым большим запасом хода в мороз:
- NIO EC6 – запас хода 336,9 из 615 паспортных км (потеря 45,22%)
- HiPhi X – запас хода 291,2 из 550 км (-47,05%)
- Zeekr 001 – запас хода 298,4 из 606 км (-50,76%)
- Nezha U – запас хода 294,9 из 610 км (-51,66%)
- Xiaopeng P7 – запас хода 316,2 из 670 км (-52,81%)
Примечательно, что меньше всего в процентном соотношении потерял бюджетный электрокар Wuling Hongguang Mini EV. Миниатюрный автомобиль проехал 103,2 км при паспортных 170 км, то есть потерял 39,3% запаса хода.
Примечательно, что известные глобальные модели проявили себя хуже, чем электрокары для китайского рынка.
Электромобили с самым маленьким запасом хода в мороз:
- Volkswagen ID.3 – запас хода 167,3 из 430 км (-61,09%)
- Tesla Model 3 – запас хода 200,2 из 468 км (-57,2%)
- Tesla Model Y – запас хода 279,6 из 594 км (-52,93%)
- Polestar 2 – запас хода 246,6 из 512 км (-51,84%)
- Volkswagen ID.4 – запас хода 269 из 520 км (-48,27%)
- Porsche Taycan – запас хода 226,2 из 414 км (-45,36%)
- Audi e-tron – запас хода 272,3 из 465 км (-41,44%)
Ранее Фокус рассказывал о новом китайском электрокаре Nio ET5. Его запас хода — 1000 км.