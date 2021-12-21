UA
UA
Разделы
Материалы
Авто

Электромобили зимой: насколько уменьшается запас хода в сильный мороз (исследование)

1930
китайские электромобили, электромобили в мороз, электромобили зимой, тест-драйв электромобилей
Фото: mydrivers.com | Электромобили протестировали в мороз -20 градусов

В среднем запас хода электрокаров зимой снижается на 40-60%. Лучше всего себя проявили китайские модели.

В Китае провели масштабный тест-драйв электромобилей в сильный мороз. Не секрет, что в холодную погоду батарея электромобиля быстро теряет заряд и издание MyDrivers решило проверить, насколько уменьшается запас хода.

Испытания провели в китайском регионе Внутренняя Монголия, который славится сильными морозами. В нем приняли участие сразу 40 электрокаров и плаг-ин гибридов. Их полностью заряжали и оставляли на ночь на улице в мороз -20 градусов.

китайские электромобили, электромобили в мороз, электромобили зимой, тест-драйв электромобилей
NIO EC6
Фото: NIO

Затем утром электрокары отправлялись в поездку по одному и тому же маршруту в городе и на трассе. В салоне каждого авто были водитель и пассажир, а климат-контроль выставляли на температуру +24 градуса.

В среднем потеря в запасе хода составила 40-60%. Самыми дальнобойными в мороз, как ни странно, оказались китайские электрокары.

китайские электромобили, электромобили в мороз, электромобили зимой, тест-драйв электромобилей
Wuling Hongguang Mini EV
Фото: General Motors

ТОП-5 электромобилей с самым большим запасом хода в мороз:

  1. NIO EC6 – запас хода 336,9 из 615 паспортных км (потеря 45,22%)
  2. HiPhi X – запас хода 291,2 из 550 км (-47,05%)
  3. Zeekr 001 – запас хода 298,4 из 606 км (-50,76%)
  4. Nezha U – запас хода 294,9 из 610 км (-51,66%)
  5. Xiaopeng P7 – запас хода 316,2 из 670 км (-52,81%)
Важно
Как выглядит электромобиль Tesla с пробегом под 700 тыс. км (видео)
Как выглядит электромобиль Tesla с пробегом под 700 тыс. км (видео)

Примечательно, что меньше всего в процентном соотношении потерял бюджетный электрокар Wuling Hongguang Mini EV. Миниатюрный автомобиль проехал 103,2 км при паспортных 170 км, то есть потерял 39,3% запаса хода.

китайские электромобили, электромобили в мороз, электромобили зимой, тест-драйв электромобилей
Tesla Model Y
Фото: Tesla Motors

Примечательно, что известные глобальные модели проявили себя хуже, чем электрокары для китайского рынка.

Электромобили с самым маленьким запасом хода в мороз:

  1. Volkswagen ID.3 – запас хода 167,3 из 430 км (-61,09%)
  2. Tesla Model 3 – запас хода 200,2 из 468 км (-57,2%)
  3. Tesla Model Y – запас хода 279,6 из 594 км (-52,93%)
  4. Polestar 2 – запас хода 246,6 из 512 км (-51,84%)
  5. Volkswagen ID.4 – запас хода 269 из 520 км (-48,27%)
  6. Porsche Taycan – запас хода 226,2 из 414 км (-45,36%)
  7. Audi e-tron – запас хода 272,3 из 465 км (-41,44%)

Ранее Фокус рассказывал о новом китайском электрокаре Nio ET5. Его запас хода — 1000 км.