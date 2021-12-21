В Китае назвали лучшие авто года: победителем стал странный шестидверный электрокар

Победителей выбрали из десятка финалистов. Лучшими стали местные, китайские модели.

В Китае оглашены победители конкурса Xuanyuan Award ("Автомобиль года"). Результаты оказались весьма неожиданными. Об этом сообщает сайт Autohome.

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В нынешнем году выбрали сразу две лучших модели, причем обе – местного, китайского производства. Одна из них – оригинальный электрический кроссовер HiPhi X. Электрокар весьма недешевый – стоит 570-800 тыс. юаней ($90-125 тыс.).

[ + – ] У HiPhi X оригинальные задние двери Фото: autohome.com.cn

Кроссовер отличается оригинальным дизайном сразу с шестью дверьми. Два его электромотора развивают 598 л. с. и позволяют разгоняться до 100 км/ч за 3,6 с, а запас хода составляет 644 км. Жюри отметило высокий уровень комфорта в авто.

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Второй победитель – недорогой китайский седан GAC Empow стоимостью от 13 500 долларов. Семейная модель оснащается 1,5-литровым 177-сильным бензиновым турбомотором и КПП с двумя сцеплениями. Бюджетная модель привлекла качеством внутренней отделки и богатой комплектацией – уже в "базе" GAC Empow получил виртуальную панель приборов и 10,25-дюймовый сенсорный дисплей.

[ + – ] GAC Empow - недорогой семейный седан Фото: autohome.com.cn

В общей сложности в конкурсе Xuanyuan Award участвовали 75 моделей авто. Из них были выбраны 10 финалистов. Помимо HiPhi X и GAC Empow в финал попали такие модели:

Citroen C5 X

GAC Aion V Plus

Geely Xingyue L

Hyundai Custo,

Lynk & Co 09

Tesla Model Y

Voyah Free

Xpeng P5

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