В Китае назвали лучшие авто года: победителем стал странный шестидверный электрокар
Победителей выбрали из десятка финалистов. Лучшими стали местные, китайские модели.
В Китае оглашены победители конкурса Xuanyuan Award ("Автомобиль года"). Результаты оказались весьма неожиданными. Об этом сообщает сайт Autohome.
В нынешнем году выбрали сразу две лучших модели, причем обе – местного, китайского производства. Одна из них – оригинальный электрический кроссовер HiPhi X. Электрокар весьма недешевый – стоит 570-800 тыс. юаней ($90-125 тыс.).
Кроссовер отличается оригинальным дизайном сразу с шестью дверьми. Два его электромотора развивают 598 л. с. и позволяют разгоняться до 100 км/ч за 3,6 с, а запас хода составляет 644 км. Жюри отметило высокий уровень комфорта в авто.Важно
Второй победитель – недорогой китайский седан GAC Empow стоимостью от 13 500 долларов. Семейная модель оснащается 1,5-литровым 177-сильным бензиновым турбомотором и КПП с двумя сцеплениями. Бюджетная модель привлекла качеством внутренней отделки и богатой комплектацией – уже в "базе" GAC Empow получил виртуальную панель приборов и 10,25-дюймовый сенсорный дисплей.
В общей сложности в конкурсе Xuanyuan Award участвовали 75 моделей авто. Из них были выбраны 10 финалистов. Помимо HiPhi X и GAC Empow в финал попали такие модели:
- Citroen C5 X
- GAC Aion V Plus
- Geely Xingyue L
- Hyundai Custo,
- Lynk & Co 09
- Tesla Model Y
- Voyah Free
- Xpeng P5
Ранее Фокус рассказывал о лучших авто года в Европе. Практически все они — электромобили.