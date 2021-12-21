У Китаї назвали найкращі авто року: переможцем став дивний шестидверний електрокар

Переможців обрали із десятка фіналістів. Найкращими стали місцеві, китайські моделі.

У Китаї оголошено переможців конкурсу Xuanyuan Award ("Автомобіль року"). Результати виявилися дуже несподіваними. Про це повідомляє сайт Autohome.

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Нинішнього року обрали одразу дві найкращі моделі, причому обидві – місцевого, китайського виробництва. Одна з них – оригінальний електричний кросовер HiPhi X. Електрокар дуже недешевий – коштує 570-800 тис. юанів ($90-125 тис).

[ + – ] У HiPhi X оригінальні задні двері Фото: autohome.com.cn

Кросовер відрізняється оригінальним дизайном одразу з шістьма дверима. Два його електродвигуни розвивають 598 к. с. і дозволяють розганятися до 100 км/год за 3,6 с, а запас ходу становить 644 км. Журі підмітило найвищий рівень комфорту в авто.

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Другим переможцем став недорогий китайський седан GAC Empow з ціною від 13 500 доларів. Сімейна модель оснащується 1,5-літровим 177-сильним бензиновим турбодвигуном і КПП з двома зчепленнями. Бюджетна модель привабила якістю внутрішнього оздоблення та багатою комплектацією – вже в "базі" GAC Empow отримав віртуальну панель приладів та 10,25-дюймовий сенсорний дисплей.

[ + – ] GAC Empow – недорогий сімейний седан Фото: autohome.com.cn

Загалом у конкурсі Xuanyuan Award брали участь 75 моделей авто. З них було обрано 10 фіналістів. Крім HiPhi X і GAC Empow у фінал потрапили такі моделі:

Citroen C5 X

GAC Aion V Plus

Geely Xingyue L

Hyundai Custo,

Lynk & Co 09

Tesla Model Y

Voyah Free

Xpeng P5

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