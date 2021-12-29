Дніпро завалило снігом: Toyota Land Cruiser буксирував тролейбус, а Audi – фури (відео)
Жителі Дніпра самотужки витягували застряглий транспорт. Вийшло дуже ефектно.
Аномальний снігопад у Дніпрі паралізував рух транспорту. Багато машин застрягли і їх довелося буксирувати, причому часом у ролі тягача виступали непристосовані для цього легкові автомобілі. Відео з ними з'явилося на Faceboo-сторінці Зупини Лося.
Оскільки міські комунальні служби не встигали всюди, то допомога надійшла від свідомих громадян. Так, тролейбус, що застряг, витяг на буксирі Toyota Land Cruiser. Позашляховик без особливих проблем упорався з важким завданням.
А ось універсал Audi A6 Avant взявся виконати завдання складніше. Він узяв на буксир вантажівку, а та, у свою чергу, потягла ще одну фуру. Виглядало це дуже цікаво.Важливо
Імпровізований автопотяг намагався заїхати на невелике піднесення і це виявилося дуже важко, адже під снігом, очевидно, утворився лід. Тим не менш, повнопривідний Audi потроху тягнув набагато важчі вантажні авто, хоч і не без пробуксування.
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