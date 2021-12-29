Дніпро завалило снігом: Toyota Land Cruiser буксирував тролейбус, а Audi – фури (відео)

Жителі Дніпра самотужки витягували застряглий транспорт. Вийшло дуже ефектно.

Аномальний снігопад у Дніпрі паралізував рух транспорту. Багато машин застрягли і їх довелося буксирувати, причому часом у ролі тягача виступали непристосовані для цього легкові автомобілі. Відео з ними з'явилося на Faceboo-сторінці Зупини Лося.

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Оскільки міські комунальні служби не встигали всюди, то допомога надійшла від свідомих громадян. Так, тролейбус, що застряг, витяг на буксирі Toyota Land Cruiser. Позашляховик без особливих проблем упорався з важким завданням.

А ось універсал Audi A6 Avant взявся виконати завдання складніше. Він узяв на буксир вантажівку, а та, у свою чергу, потягла ще одну фуру. Виглядало це дуже цікаво.

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Імпровізований автопотяг намагався заїхати на невелике піднесення і це виявилося дуже важко, адже під снігом, очевидно, утворився лід. Тим не менш, повнопривідний Audi потроху тягнув набагато важчі вантажні авто, хоч і не без пробуксування.

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