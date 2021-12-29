Днепр завалило снегом: Toyota Land Cruiser буксировал троллейбус, а Audi – фуры (видео)

Жители Днепра своими силами вытягивали застрявший транспорт. Получилось весьма эффектно.

Аномальный снегопад в Днепре парализовал движение транспорта. Многие машины застряли и их пришлось буксировать, причем порой в роли тягача выступали неприспособленные для этой цели легковые автомобили. Видео с ними появилось на Facebook-странице ЗупиниЛося.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Поскольку городские коммунальные службы не успевали всюду, то помощь пришла от сознательных граждан. Так, застрявший троллейбус вытащил на буксире Toyota Land Cruiser. Внедорожник без особых проблем справился с тяжелой задачей.

А вот универсал Audi A6 Avant взялся выполнить задание посложнее. Он взял на буксир грузовик, а тот, в свою очередь, потянул еще одну фуру. Выглядело это очень интересно.

Важно

Как выглядит самый экстремальный тюнинг Toyota Land Cruiser 300 (фото)

Импровизированный автопоезд пытался заехать на небольшой подъем и это оказалось очень трудно, ведь под снегом очевидно образовался лед. Тем не менее, полноприводный Audi понемногу тащил гораздо более тяжелые грузовые авто, хотя и не без пробуксовки.

Ранее Фокус рассказывал о том, как ведут себе электромобили зимой. Их испытали в очень суровых условиях.