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Днепр завалило снегом: Toyota Land Cruiser буксировал троллейбус, а Audi – фуры (видео)

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Toyota Land Cruiser, снегопад в Днепре, Audi A6 Avant
Фото: скриншот из Facebook | Toyota Land Cruiser без особого труда справился с троллейбусом

Жители Днепра своими силами вытягивали застрявший транспорт. Получилось весьма эффектно.

Аномальный снегопад в Днепре парализовал движение транспорта. Многие машины застряли и их пришлось буксировать, причем порой в роли тягача выступали неприспособленные для этой цели легковые автомобили. Видео с ними появилось на Facebook-странице ЗупиниЛося.

Поскольку городские коммунальные службы не успевали всюду, то помощь пришла от сознательных граждан. Так, застрявший троллейбус вытащил на буксире Toyota Land Cruiser. Внедорожник без особых проблем справился с тяжелой задачей.

А вот универсал Audi A6 Avant взялся выполнить задание посложнее. Он взял на буксир грузовик, а тот, в свою очередь, потянул еще одну фуру. Выглядело это очень интересно.

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Импровизированный автопоезд пытался заехать на небольшой подъем и это оказалось очень трудно, ведь под снегом очевидно образовался лед. Тем не менее, полноприводный Audi понемногу тащил гораздо более тяжелые грузовые авто, хотя и не без пробуксовки.

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