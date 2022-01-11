На буксире у суперкара: Nissan GT-R вытянул фуру из снегового плена (видео)
Nissan GT-R тюнингован и его мощность увеличена до 1000 л. с. Он без пробем справился с буксировкой.
В Боснии необычным способом вытянули автопоезд из снегового плена. В качестве тягача выступил тюнингованный Nissan GT-R. Фото и видео спасения застрявшей фуры опубликовал в соцсетях владелец суперкара.
Балканские страны, как и значительная часть Европы в январе засыпало снегом. Горные дороги в Боснии не успели расчистить, а потому у грузовых авто возникли проблемы на серпантинах.
Volvo FH застрял на подъеме и попросту не мог заехать на гору по дороге, покрытой льдом и снегом. На его счастье мимо проезжал Nissan GT-R: суперкар взял фуру на буксир и помог ей преодолеть сложный участок.
Следует отметить, что Nissan GT-R полноприводной, а значит пригоден к круглогодичной эксплуатации при условии своевременной сезонной смены шин.Важно
К тому же, конкретно этот Nissan GT-R тюнингован в ателье Madisma Performance. Мощность его 3,8-литрового турбированного V6 подняли с 550 до примерно 1000 л. с. Это несомненно облегчило задачу по буксировке тяжелого автопоезда.
Ранее Фокус рассказывал о схожих случаях в Днепре – Audi A6 в снегопад также взяла на буксир грузовое авто, а Toyota Land Cruiser вытянул застрявший троллейбус.
Также мы писали об эксклюзивной лимитированной версии Nissan GT-R. Ее цена — миллион евро.