На буксире у суперкара: Nissan GT-R вытянул фуру из снегового плена (видео)

Nissan GT-R тюнингован и его мощность увеличена до 1000 л. с. Он без пробем справился с буксировкой.

В Боснии необычным способом вытянули автопоезд из снегового плена. В качестве тягача выступил тюнингованный Nissan GT-R. Фото и видео спасения застрявшей фуры опубликовал в соцсетях владелец суперкара.

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Балканские страны, как и значительная часть Европы в январе засыпало снегом. Горные дороги в Боснии не успели расчистить, а потому у грузовых авто возникли проблемы на серпантинах.

[ + – ] В арсенале этого Nissan GT-R - 1000 сил и полный привод

Volvo FH застрял на подъеме и попросту не мог заехать на гору по дороге, покрытой льдом и снегом. На его счастье мимо проезжал Nissan GT-R: суперкар взял фуру на буксир и помог ей преодолеть сложный участок.

Следует отметить, что Nissan GT-R полноприводной, а значит пригоден к круглогодичной эксплуатации при условии своевременной сезонной смены шин.

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К тому же, конкретно этот Nissan GT-R тюнингован в ателье Madisma Performance. Мощность его 3,8-литрового турбированного V6 подняли с 550 до примерно 1000 л. с. Это несомненно облегчило задачу по буксировке тяжелого автопоезда.

[ + – ] Nissan GT-R без проблем справился с тяжелой задачей

Ранее Фокус рассказывал о схожих случаях в Днепре – Audi A6 в снегопад также взяла на буксир грузовое авто, а Toyota Land Cruiser вытянул застрявший троллейбус.

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