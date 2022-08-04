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Цена $1500 и 180 км запаса хода: представлен самый дешевый в мире электробайк (видео)

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Roam Air стоит от 1500 долларов

Электрический мотоцикл Roam Air стоит всего 1500 долларов в базовой версии. У байка очень простая конструкция и надежная долговечная подвеска.

Кенийская компания Roam представила электрический мотоцикл Air. Его продажи стартуют в 2023 году по цене от 1500 до 2050 долларов. Об этом пишет сайт New Atlas.

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Оснащение включает цифровой щиток приборов

Roam Air стал не только первым африканским электробайком, но и самым дешевым электрическим мотоциклом в мире. Бюджетную модель планируют выпускать в больших количествах и активно экспортировать в другие страны.

Электрический мотоцикл создан для езды по плохим дорогам и легокому бездорожью. У него внедорожная резина с глубоким протектором и надежная долговечная подвеска простой конструкции. В основе Roam Air лежит легкая стальная рама.

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Батареи выполнены быстросъемными

Оснащение включает светодиодную оптику и цифровую панель приборов. На месте бензобака у мотоцикла расположен отсек для мелкой поклажи.

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Электробайк Roam Air довольно легкий – весит 135 кг. Он способен развить 90 км/ч, причем до этой скорости он разгоняется всего за 5 с. У силовой установки предусмотрено пять разных режимов работы.

Электробайк развивает 90 км/ч и может проехать до 180 км без подзарядки

На выбор предложены версии с одной и двумя быстросъемными батареями емкостью по 3,24 кВт∙ч. Запас хода составляет 90 и 180 км, соответственно. В эксплуатации мотоцикл оказался дешевле, чем скутер со 150-кубовым бензиновым двигателем.

Ранее Фокус сообщал, что ВСУ передали электрические велосипеды украинского производства с запасом хода 100-150 км.