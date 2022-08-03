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Авто Российско-украинская война

В Украине наладили выпуск мощных и неприхотливых внедорожников для ВСУ (фото)

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Фото: hromadske | Самодельные авто создают волонтеры Ровенской области

Внедорожники создают на базе старых рамных Mitsubishi Pajero и Hyundai Galloper. Они разгоняются до 100 км/ч, обладают отличной проходимостью и могут вытянуть лебедкой из грязи грузовик.

В Ровенской области волонтеры наладили выпуск внедорожников для армии. Уже разработаны две их модели и готовится третья. Об этом сообщает Громадське радіо.

Один из создателей багги, волонтер Андрей Друзенко, рассказал, что разработку техники начали по запросу защитников Украины. Было решено переделывать их из старых внедорожников.

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На испытаниях авто показали отличную проходимость
Фото: hromadske

В отличие от других подобных проектов, которые используют агрегаты старых ВАЗ, здесь техника более совершенная и надежная – японская. Автомобили строят на базе рамных Mitsubishi Pajero и Hyundai Galloper (который является лицензионной копией Pajero).

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Четырехместные багги полноприводные и с высоким клиренсом. Они вполне способны развивать скорость до 100 км/ч. Мощная лебедка позволяет вытянуть даже грузовой ЗИЛ.

Внедорожники прошли обкатку в самых суровых условиях – их они даже выезжали на гору в Карпатах. В ходе испытаний выявили слабые места конструкции и устранили недостатки.

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В основе авто лежат Mitsubishi Pajero и Hyundai Galloper
Фото: hromadske

Над автомобилями на протяжении месяца работает команда из четырех мастеров. Своими проектами они готовы поделиться с волонтерами из других городов. На данный момент разрабатываются новые модели и среди них — внедорожник повышенной вместительности на 8-10 человек.

Ранее Фокус сообщал, что выпуск багги для ВСУ также наладили в Кривом Роге. Уже построили 19 авто и еще на 23 машины приняли заказы.