Toyota остановила производство культового Land Cruiser: известна причина

Выпуск Toyota Land Cruiser 70 прекращен впервые с 1984 года. За внедорожником до сих пор стоят огромные очереди, поэтому производство обещают возобновить, чтобы выполнить все заказы.

Сборка Toyota Land Cruiser 70 на предприятии в Японии остановлена. Знаменитый внедорожник прекратили выпускать впервые за 38 лет. Об этом сообщает сайт Car Expert.

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Классический Toyota Land Cruiser 70 выпускают с 1984 года, хотя в последнее годы объемы производства существенно сократились. Недавно модель прошла очередное обновление, хотя автомобиль не слишком изменился за почти четыре десятилетия.

[ + – ] Toyota Land Cruiser 70 до сих пор пользуется спросом Фото: Toyota

Как ни странно, архаичный внедорожник пользуется немалым спросом, причем не только на родине в Японии, но и за ее пределами. Его раскупили на несколько лет вперед, даже несмотря на довольно высокую цену от $50 тысяч. В Toyota пообещали выполнить все заказы на авто, однако новые заявки завод не принимает.

Toyota Land Cruiser 70 до сих пор экспортируют в Австралию, Новую Зеландию и страны Ближнего Востока. Особенно популярна модель среди силовых структур и специальных служб. Появились такие автомобили и в ВСУ.

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Причина остановки производства – дефицит автомобильных микросхем. Он затронул даже такую простую в конструкции модель, как Toyota Land Cruiser 70 с минимальным количеством электроники и неприхотливым 4,5-литровым турбодизелем на 200 л. с.

Поскольку микросхемы нужны более современным и массовым Toyota, то было решено отказаться от выпуска Land Cruiser 70. Производство модели обещают возобновить, как только ситуация с микрочипами улучшится.

Ранее был прекращен прием заказов и на новый Toyota Land Cruiser 300. Впрочем, его производство не останавливали.

Также Фокус рассказывал про нестандартный пикап Toyota Land Cruiser 300. Его выпускают под заказ.