Toyota остановила производство культового Land Cruiser: известна причина
Выпуск Toyota Land Cruiser 70 прекращен впервые с 1984 года. За внедорожником до сих пор стоят огромные очереди, поэтому производство обещают возобновить, чтобы выполнить все заказы.
Сборка Toyota Land Cruiser 70 на предприятии в Японии остановлена. Знаменитый внедорожник прекратили выпускать впервые за 38 лет. Об этом сообщает сайт Car Expert.
Классический Toyota Land Cruiser 70 выпускают с 1984 года, хотя в последнее годы объемы производства существенно сократились. Недавно модель прошла очередное обновление, хотя автомобиль не слишком изменился за почти четыре десятилетия.
Как ни странно, архаичный внедорожник пользуется немалым спросом, причем не только на родине в Японии, но и за ее пределами. Его раскупили на несколько лет вперед, даже несмотря на довольно высокую цену от $50 тысяч. В Toyota пообещали выполнить все заказы на авто, однако новые заявки завод не принимает.
Toyota Land Cruiser 70 до сих пор экспортируют в Австралию, Новую Зеландию и страны Ближнего Востока. Особенно популярна модель среди силовых структур и специальных служб. Появились такие автомобили и в ВСУ.Важно
Причина остановки производства – дефицит автомобильных микросхем. Он затронул даже такую простую в конструкции модель, как Toyota Land Cruiser 70 с минимальным количеством электроники и неприхотливым 4,5-литровым турбодизелем на 200 л. с.
Поскольку микросхемы нужны более современным и массовым Toyota, то было решено отказаться от выпуска Land Cruiser 70. Производство модели обещают возобновить, как только ситуация с микрочипами улучшится.
Ранее был прекращен прием заказов и на новый Toyota Land Cruiser 300. Впрочем, его производство не останавливали.
Также Фокус рассказывал про нестандартный пикап Toyota Land Cruiser 300. Его выпускают под заказ.