Toyota зупинила виробництво культового Land Cruiser: відома причина

Випуск Toyota Land Cruiser 70 припинено вперше з 1984 року. За позашляховиком досі стоять величезні черги, тож виробництво обіцяють відновити, щоби виконати всі замовлення.

Складання Toyota Land Cruiser 70 на підприємстві в Японії зупинено. Відомий позашляховик припинили випускати вперше за 38 років. Про це повідомляє сайт Car Expert.

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Класичний Toyota Land Cruiser 70 випускають з 1984 року, хоча останніми роками обсяги виробництва суттєво скоротилися. Нещодавно модель пройшла чергове оновлення, хоча автомобіль не дуже змінився майже за чотири десятиліття.

[ + – ] Toyota Land Cruiser 70 досі має попит Фото: Toyota

Як не дивно, архаїчний позашляховик має чималий попит, причому не тільки на батьківщині в Японії, а й за її межами. Його розкупили на кілька років уперед, навіть попри досить високу ціну від 50 тисяч доларів. У Toyota пообіцяли виконати всі замовлення на авто, однак нових заявок завод не приймає.

Toyota Land Cruiser 70 досі експортують до Австралії, Нової Зеландії та країн Близького Сходу. Особливо популярна модель серед силових структур та спеціальних служб. З'явилися такі автомобілі й у ЗСУ.

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Причина припинення виробництва — дефіцит автомобільних мікросхем. Він торкнувся навіть такої простої конструкції моделі, як Toyota Land Cruiser 70 з мінімальною кількістю електроніки і невибагливим 4,5-літровим турбодизелем на 200 к. с.

Оскільки мікросхеми потрібні сучаснішим і масовішим Toyota, вирішено відмовитися від випуску Land Cruiser 70. Виробництво моделі обіцяють відновити, як тільки ситуація з мікрочипами поліпшиться.

Раніше припинено прийом замовлень і на новий Toyota Land Cruiser 300. Проте його виробництво не зупиняли.

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