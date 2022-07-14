Просторий салон і тяговитий дизель: презентований пікап Toyota Land Cruiser 300 (фото)
Пікап Toyota Land Cruiser 300 пропонують у кількох варіантах за довжиною і вантажопідйомністю. Автомобіль оснащують виключно 3,3-літровим турбодизелем.
Лінійку Toyota Land Cruiser 300 2022 поповнила нова версія у кузові пікап. На автомобіль вже приймають замовлення. Подробиці моделі розкрили на сайті компанії Creative Conversions.
Саме це австралійське ательє спроєктувало та випускає малими партіями пікапи Toyota Land Cruiser 300. Їх переробляють зі стандартних позашляховиків, причому компанія співпрацює з офіційними дилерами Toyota.
Автомобіль пропонують лише у чотиридверному виконанні, тобто внутрішній простір — на рівні стандартного позашляховика. Доступні кілька версій пікапа — з колісною базою 3 550 або 3 650 мм та довжиною вантажного кузова 1 800-2 100 мм. Повна маса завантаженого авто становить від 3 800 до 4 495 кг.
Пікап Toyota Land Cruiser 300 доступний винятково з 3,3-літровим турбодизелем потужністю 300 к. с. Крутного моменту в 700 Н∙м достатньо, щоб буксирувати причіп масою 3,5-4,2 тонни (залежно від версії авто).
Обов'язковими є 10-ступінчаста автоматична КПП і повний привід із понижувальною передачею і блокуванням диференціалів. Також тюнінг Toyota Land Cruiser 300 враховує встановлення позашляхової гуми.Важливо
Варто зазначити, що в ранніх поколінь Toyota Land Cruiser були заводські версії в кузові пікап, та й зараз випускається Toyota Land Cruiser 70 із вантажним кузовом. Проте з кінця 90-х позашляховик став розкішним і подібні версії припинили розробляти і саме тому за справу беруться тюнінг-ательє.
Раніше Фокус повідомляв, що Toyota тимчасово припинила прийом замовлень на Land Cruiser 300 та Lexus LX через величезний попит.