Просторий салон і тяговитий дизель: презентований пікап Toyota Land Cruiser 300 (фото)

Пікап Toyota Land Cruiser 300 пропонують у кількох варіантах за довжиною і вантажопідйомністю. Автомобіль оснащують виключно 3,3-літровим турбодизелем.

Лінійку Toyota Land Cruiser 300 2022 поповнила нова версія у кузові пікап. На автомобіль вже приймають замовлення. Подробиці моделі розкрили на сайті компанії Creative Conversions.

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[ + – ] Модель запропонована в кількох варіантах за довжиною

Саме це австралійське ательє спроєктувало та випускає малими партіями пікапи Toyota Land Cruiser 300. Їх переробляють зі стандартних позашляховиків, причому компанія співпрацює з офіційними дилерами Toyota.

Автомобіль пропонують лише у чотиридверному виконанні, тобто внутрішній простір — на рівні стандартного позашляховика. Доступні кілька версій пікапа — з колісною базою 3 550 або 3 650 мм та довжиною вантажного кузова 1 800-2 100 мм. Повна маса завантаженого авто становить від 3 800 до 4 495 кг.

[ + – ] Пікап пропонують лише з дизельним двигуном

Пікап Toyota Land Cruiser 300 доступний винятково з 3,3-літровим турбодизелем потужністю 300 к. с. Крутного моменту в 700 Н∙м достатньо, щоб буксирувати причіп масою 3,5-4,2 тонни (залежно від версії авто).

Обов'язковими є 10-ступінчаста автоматична КПП і повний привід із понижувальною передачею і блокуванням диференціалів. Також тюнінг Toyota Land Cruiser 300 враховує встановлення позашляхової гуми.

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Варто зазначити, що в ранніх поколінь Toyota Land Cruiser були заводські версії в кузові пікап, та й зараз випускається Toyota Land Cruiser 70 із вантажним кузовом. Проте з кінця 90-х позашляховик став розкішним і подібні версії припинили розробляти і саме тому за справу беруться тюнінг-ательє.

Раніше Фокус повідомляв, що Toyota тимчасово припинила прийом замовлень на Land Cruiser 300 та Lexus LX через величезний попит.