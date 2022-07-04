Toyota повністю припинила продаж популярних Land Cruiser і Lexus LX: озвучена причина

Попит на Toyota Land Cruiser 300 і Lexus LX б'є рекорди. Прийом замовлень на моделі довелося зупинити, щоб складальне підприємство виконало вже отримані заявки.

Новий Toyota Land Cruiser 300 та його розкішного побратима Lexus LX поки що не можна замовити. Прийом заявок на позашляховики заводу вирішили тимчасово припинити. Про це повідомляє японський сайт Car-mobi з посиланням на джерела в концерні Toyota Motor.

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Як не дивно, таке рішення зумовив величезний попит на недешеві моделі — він перевищив усі очікування. Справа в тому, що складальне підприємство в Японії просто не справляється із замовленнями. Черга за деякими версіями Toyota Land Cruiser 300 й Lexus LX уже досягла чотирьох років.

[ + – ] Черга за Lexus LX розтяглася на чотири роки Фото: Lexus

Крім того, з цієї причини зараз не можна замовити і компактний кросовер Lexus NX другого покоління. На нього доведеться чекати більше року.

Прийом заявок на моделі обіцяють відновити, як тільки підприємство впорається з попередніми замовленнями. Поки ж покупцям доведеться чекати або задовольнятися автомобілями (як правило, у пакетних комплектаціях), які ще залишилися на складах у дилерів.

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Toyota Land Cruiser 300 і Lexus NX зберегли рамну конструкцію, але побудовані на сучасній платформі TNGA. Обидві моделі доступні з 3,5-літровим 415-сильним бензиновим V6 твін-турбо та турбодизелем об'ємом 3,3 л і потужністю 299 к. с. Придбати Toyota Land Cruiser 300 можна за ціною від 68 тисяч доларів, а ціна Lexus NX стартує з $88 тисяч.

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