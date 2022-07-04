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Toyota полностью прекратила продажу популярных Land Cruiser и Lexus LX: озвучена причина

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Toyota Land Cruiser 300, новый Toyota Land Cruiser, Toyota Land Cruiser, Lexus LX, новый Lexus LX, Lexus LX 2022
Фото: Toyota | В Toyota оказались неготовы к огромной популярности Land Cruiser 300

Спрос на Toyota Land Cruiser 300 и Lexus LX бьет рекорды. Прием заказов на модели пришлось остановить, чтобы сборочное предприятие выполнило уже полученные заявки.

Новый Toyota Land Cruiser 300 и его роскошного собрата Lexus LX пока что нельзя заказать. Прием заявок на внедорожники на заводе решили временно прекратить. Об этом сообщает японский сайт Car-mobi со ссылкой на источники в концерне Toyota Motor.

Как ни странно, такое решение обустроено огромным спросом на недешевые модели — он превысил все ожидания. Дело в том, что сборочное предприятие в Японии попросту не справляется с заказами. Очередь за некоторыми версиями Toyota Land Cruiser 300 и Lexus LX уже достигла четырех лет.

Toyota Land Cruiser 300, новый Toyota Land Cruiser, Toyota Land Cruiser, Lexus LX, новый Lexus LX, Lexus LX 2022
Очередь за Lexus LX растянулась на четыре года
Фото: Lexus

Кроме того, по этой же причине сейчас нельзя заказать и на компактный кроссовер Lexus NX второго поколения. Его придется ждать более года.

Прием заявок на модели обещают возобновить, как только предприятие справится с предыдущими заказами. Пока же покупателям придется ждать либо же довольствоваться автомобилями (как правило, в пакетных комплектациях), которые еще остались на складах у дилеров.

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Напомним, Toyota Land Cruiser 300 и Lexus NX сохранили рамную конструкцию, но построены на современной платформе TNGA. Обе модели доступны с 3,5-литровым 415-сильным бензиновым V6 твин-турбо и турбодизелем объемом 3,3 л и мощностью 299 л. с. Купить Toyota Land Cruiser 300 можно по цене от 68 тысяч долларов, а цена Lexus NX стартует с $88 тысяч.

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