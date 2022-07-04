Toyota полностью прекратила продажу популярных Land Cruiser и Lexus LX: озвучена причина

Спрос на Toyota Land Cruiser 300 и Lexus LX бьет рекорды. Прием заказов на модели пришлось остановить, чтобы сборочное предприятие выполнило уже полученные заявки.

Новый Toyota Land Cruiser 300 и его роскошного собрата Lexus LX пока что нельзя заказать. Прием заявок на внедорожники на заводе решили временно прекратить. Об этом сообщает японский сайт Car-mobi со ссылкой на источники в концерне Toyota Motor.

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Как ни странно, такое решение обустроено огромным спросом на недешевые модели — он превысил все ожидания. Дело в том, что сборочное предприятие в Японии попросту не справляется с заказами. Очередь за некоторыми версиями Toyota Land Cruiser 300 и Lexus LX уже достигла четырех лет.

[ + – ] Очередь за Lexus LX растянулась на четыре года Фото: Lexus

Кроме того, по этой же причине сейчас нельзя заказать и на компактный кроссовер Lexus NX второго поколения. Его придется ждать более года.

Прием заявок на модели обещают возобновить, как только предприятие справится с предыдущими заказами. Пока же покупателям придется ждать либо же довольствоваться автомобилями (как правило, в пакетных комплектациях), которые еще остались на складах у дилеров.

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Напомним, Toyota Land Cruiser 300 и Lexus NX сохранили рамную конструкцию, но построены на современной платформе TNGA. Обе модели доступны с 3,5-литровым 415-сильным бензиновым V6 твин-турбо и турбодизелем объемом 3,3 л и мощностью 299 л. с. Купить Toyota Land Cruiser 300 можно по цене от 68 тысяч долларов, а цена Lexus NX стартует с $88 тысяч.

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