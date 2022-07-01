Толстая броня и роскошный салон: как выглядит самый дорогой Lexus LX 2022 (видео)

Бронированный Lexus LX выдерживает обстрел из автомата и взрыв двух гранат. Его можно доукомплектовать системами ночного видения и пожаротушения.

У Lexus LX 2022 появилась новая нестандартная модификация. Роскошного собрата Toyota Land Cruiser 300 доработали в канадском ателье Inkas, специализирующейся на бронированных авто. Подробности модели раскрыли на сайте компании.

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[ + – ] С виду бронированный внедорожник не отличается от стандартной модели Фото: Скриншоты из видео на сайте Inkas Armored

С виду бронированный Lexus LX ничем не отличается от стандартной модели. Автомобиль защищен по стандарту BR6, то есть он выдерживает обстрел из автоматического оружия калибра 7,62 мм или подрыв сразу двух гранат.

[ + – ] Среди опций есть громкоговоритель и тепловизор Фото: Скриншоты из видео на сайте Inkas Armored

Салон Lexus LX поместили в бронированную капсулу, дополнительную защиту получили моторный отсек и топливный бак. Естественно, внедорожник получил пуленепробиваемые стекла и шины, позволяющие двигаться при проколе.

[ + – ] Внедорожник сохранил роскошный салон Фото: Скриншоты из видео на сайте Inkas Armored

Броня не повлияла на уровень комфорта авто. Салон отделан двухцветной кожей, сохранены все электроприводы, мультимедиа и раздельный климат-контроль. Среди опций есть громкоговоритель, системы ночного видения и автоматического пожаротушения.

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Для тюнинга взяли бензиновый Lexus LX 600 с 3,5-литровым 415-сильным V6 твин-турбо и 10-ступенчатой автоматической КПП. Двигатель не дорабатывали, а вот подвеску усилили. Кроме того, установлены улучшенные тормоза.

[ + – ] Стоимость Lexus LX от Inkas превышает $150 тысяч

Lexus LX от Inkas станет самой дорогой версией модели. Точная стоимость авто не называется, но известно, что она превышает 150 тысяч долларов.

Ранее Фокус сообщал, что бронированный Toyota Land Cruiser подвергли серьезным испытаниям и внедорожник выдержал интенсивный обстрел.