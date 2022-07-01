Товста броня і розкішний салон: як виглядає найдорожчий Lexus LX 2022 (відео)

Броньований Lexus LX витримує обстріл з автомата та вибух двох гранат. Його можна доукомплектувати системами нічного бачення і пожежогасіння.

У Lexus LX 2022 з'явилася нестандартна модифікація. Розкішного побратима Toyota Land Cruiser 300 доопрацювали в канадському ательє Inkas, що спеціалізується на броньованих авто. Подробиці моделі розкрили на сайті компанії.

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[ + – ] На вигляд броньований позашляховик не відрізняється від стандартної моделі Фото: Скриншоты из видео на сайте Inkas Armored

На вигляд броньований Lexus LX нічим не відрізняється від стандартної моделі. Автомобіль захищений за стандартом BR6, тобто витримує обстріл з автоматичної зброї калібру 7,62 мм або підрив відразу двох гранат.

[ + – ] Серед опцій є гучномовець і тепловізор Фото: Скриншоты из видео на сайте Inkas Armored

Салон Lexus LX помістили у броньовану капсулу, додатковий захист отримали моторний відсік і паливний бак. Звичайно, позашляховик отримав куленепробивне скло та шини, що дозволяють рухатися у разі проколу.

[ + – ] Позашляховик зберіг розкішний салон Фото: Скриншоты из видео на сайте Inkas Armored

Броня не вплинула на рівень комфорту авто. Салон оздоблений двоколірною шкірою, збережені всі електроприводи, мультимедіа та роздільний клімат-контроль. Серед опцій є гучномовець, системи нічного бачення та автоматичного пожежогасіння.

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Для тюнінгу взяли бензиновий Lexus LX 600 з 3,5-літровим 415-сильним V6 твін-турбо та 10-ступінчастою автоматичною КПП. Двигун не доопрацьовували, а ось підвіску підсилили. Крім того, встановлені покращені гальма.

[ + – ] Вартість Lexus LX від Inkas перевищує $150 тисяч

Lexus LX від Inkas стане найдорожчою версією моделі. Точна вартість авто не називається, але відомо, що вона перевищує 150 тисяч доларів.

Раніше Фокус повідомляв, що броньований Toyota Land Cruiser зазнав серйозних випробувань і позашляховик витримав інтенсивний обстріл.