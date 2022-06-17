Броньований Toyota Land Cruiser витримав масований обстріл і вибухи гранат (відео)

Toyota Land Cruiser 300 бронювали у канадському ательє Inkas. Позашляховик пройшов суворі випробування — по ньому випустили 780 куль, а також підірвали міни та гранати.

Канадська компанія Inkas спеціалізується на створенні броньованих версій різних брендів. Нещодавно вона доопрацювала Toyota Land Cruiser 300 та опублікувала на своєму Youtube-каналі відео з випробуваннями позашляховика.

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[ + – ] Позашляховик обстріляли з автомата, а також підірвали кілька гранат і мін Фото: скриншот/youtube

Toyota Land Cruiser 300 від Inkas броньований за стандартом VPAM VR7. Він вимагає від авто витримувати обстріл з автоматичної зброї калібром 5,45 та 7,62 мм, а також підрив двох гранат.

Під час випробувань у позашляховик випустили 780 куль. Крім того, під днищем, поряд з авто та на даху підірвали 10 гранат і дві міни. Фінальним тестом став вибух 15 кг тротилу за 2 метри від Toyota Land Cruiser.

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Позашляховик чудово витримав усі випробування. Звичайно, він втратив здатність пересуватися, але його пасажирський відсік залишився цілим і манекени не постраждали. Тому Toyota Land Cruiser 300 від Inkas отримав сертифікат відповідності стандарту VPAM VR7.

[ + – ] Фінальним тестом став вибух 15 кг тротилу

Броньований позашляховик відмінно захищений і водночас зберігає комфорт стандартного Toyota Land Cruiser 300. Його салон оброблений шкірою, збережені мультимедійна система й електроприводи. Хіба що панорамний дах із метою безпеки вибрати не можна — на його місці передбачено евакуаційний люк.

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