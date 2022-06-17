Бронированный Toyota Land Cruiser выдержал массированный обстрел и взрывы гранат (видео)

Toyota Land Cruiser 300 бронировали в канадском ателье Inkas. Внедорожник прошел суровые испытания — по нему выпустили 780 пуль, а также подорвали мины и гранаты.

Канадская компания Inkas специализируется на создании бронированных версий авто различных брендов. Недавно она доработала Toyota Land Cruiser 300 и опубликовала на своем Youtube-канале видео с испытаниями внедорожника.

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[ + – ] Внедорожник обстреляли из автомата, а также подорвали несколько гранат и мин Фото: скриншот/youtube

Toyota Land Cruiser 300 от Inkas бронирован по стандарту VPAM VR7. Он требует от авто выдерживать обстрел из автоматического оружия калибром 5,45 и 7,62 мм, а также подрыв двух гранат.

Во время испытаний во внедорожник выпустили 780 пуль. Кроме того, под днищем, рядом с авто и на крыше подорвали 10 гранат и две мины. Финальным тестом стал взрыв 15 кг тротила в 2 метрах от Toyota Land Cruiser.

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Внедорожник отлично выдержал все испытания. Конечно, он потерял способность передвигаться, но его пассажирский отсек остался цел и манекены не пострадали. Поэтому Toyota Land Cruiser 300 от Inkas получил сертификат соответствия стандарту VPAM VR7.

[ + – ] Финальным тестом стал взрыв 15 кг тротила

Бронированный внедорожник отлично защищен и при этом сохраняет комфорт стандартного Toyota Land Cruiser 300. Его салон отделан кожей, сохранены мультимедийная система и электроприводы. Разве что панорамную крышу в целях безопасности выбрать нельзя – на ее месте предусмотрен эвакуационный люк.

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