За новым спортивным внедорожником Ford выстроились огромные очереди

Мощный спортивный Ford Bronco Raptor, раскупают как горячие пирожки. Внедорожник 2022 модельного года уже невозможно приобрести.

Спрос на заряженный Ford Bronco Raptor превысил все ожидания. Очереди за внедорожником растянулись уже на год, несмотря на довольно высокую стартовую цену в 68 500 долларов. Об этом пишет сайт Carbuzz.

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Купить Ford Bronco Raptor 2022 модельного года уже нельзя — авто разобрали. В скором времени должен открыться прием заказов на модель 2023 года выпуска, однако и ее могут быстро раскупить.

[ + – ] Заряженный внедорожник оснащен 424-сильным турбомотором Фото: Ford

Стандартный внедорожник Ford Bronco также пользуется повышенным спросом. Модель собрала около 200 тыс. предварительных заказов еще до старта производства. Очевидно заряженный Ford Bronco Raptor столь же популярен среди покупателей.

Напомним, что новый Ford Bronco Raptor – спортивная версия рамного внедорожника. Автомобиль оснащен 3,0-литровым турбированным V6 EcoBoost мощностью 424 л. с. и 10-ступенчатой автоматической КПП.

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Кроме того, ходовая Ford Bronco Raptor доработана и подготовлена к более серьезному бездорожью. Рабочий ход подвески увеличен до 340 мм спереди и 356 мм сзади. Клиренс вырос до 332 мм, а стандартное оснащение включает огромные 37-дюймовые шины и расширители арок.

Ранее Фокус сообщал, что Ford вскоре прекратит производство знаменитой модели Focus из-за падения спроса.