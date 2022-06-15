Ford готовит самый мощный и быстрый пикап в мире: у него двигатель от Mustang (видео)

У Ford F-150 Raptor уже в этом году появится сверхмощная R-версия. Пикап получит 760-сильный компрессорный мотор и усиленную подвеску.

Пикап Ford F-150 вскоре получит экстремальную заряженную версию Raptor R. Ее должны представить до конца нынешнего года. Об этом заявил СЕО концерна Ford Motor Джим Фарли, опубликовавший в Twitter видео испытаний пикапа.

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На видео новый Ford F-150 Raptor R тестируют в пустыне. Спортивный пикап демонстрирует внедорожные качества и динамику. Кроме того, ранее авто засняли папарацци на городских улицах.

[ + – ] Заряженный пикап узнается по внедорожной резине и увеличенному клиренсу Фото: Motor1.com

В Ford не скрывают, что создают F-150 Raptor R, как конкурента Ram 1500 TRX – самого мощного в мире пикапа на данный момент. Впрочем, Raptor R станет еще мощнее.

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Если обычный пикап Ford F-150 Raptor оснащен 3,5-литровой турбированной шестеркой EcoBoost, то для R-версии готовят компрессорный V8 объемом 5,2 л, который позаимствовали у Ford Mustang Shelby GT500. Двигатель развивает 760 л. с. и обладает крутящим моментом в 845 Н∙м. Разгон до 100 км/ч займет около 4 с, то есть динамика будет не хуже, чем у некоторых спорткаров.

[ + – ] У пикапа усилена подвеска и установлен электронный дифференциал Фото: Motor1.com

В Mustang этот мотор работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной КПП, но для Ford F-150 Raptor R готовят 10-ступенчатый автомат. Как и все пикапы семейства Raptor, новичок получит электронный дифференциал, усиленную подвеску и систему выбора режимов для разных типов бездорожья.

[ + – ] Ford F-150 Raptor R оснастят 5,2-литровой компрессорной восьмеркой

Отличить новый Ford F-150 Raptor R можно по воздухозаборнику на капоте, 37-дюймовым внедорожным шинам и увеличенному клиренсу. Также стало известно, что в салоне появятся спортивные сиденья Recaro, а комплектация будет включать двухзонный климат-контроль, 12-дюймовый сенсорный дисплей и электропривод педалей.

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