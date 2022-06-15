Ford готує найпотужніший і найшвидший пікап у світі: в нього двигун від Mustang (відео)

У Ford F-150 Raptor вже цього року з'явиться надпотужна R-версія. Пікап отримає 760-сильний компресорний двигун і посилену підвіску.

Пікап Ford F-150 незабаром отримає екстремальну заряджену версію Raptor R. Її мають представити до кінця цього року. Про це заявив СЕО концерну Ford Motor Джим Фарлі, який опублікував у Twitter відео випробувань пікапа.

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На відео новий Ford F-150 Raptor R тестують у пустелі. Спортивний пікап демонструє позашляхові риси та динаміку. Крім того, раніше авто зняли папараці на міських вулицях.

[ + – ] Заряджений пікап можна впізнати за позашляховою гумою та збільшеномим кліренсом Фото: Motor1.com

У Ford не приховують, що створюють F-150 Raptor R, як конкурента Ram 1500 TRX — найпотужнішого у світі пікапа зараз. Втім, Raptor R стане ще потужнішим.

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Якщо звичайний пікап Ford F-150 Raptor оснащений 3,5-літровою турбованою шісткою EcoBoost, для R-версії готують компресорний V8 об'ємом 5,2 л, який запозичили у Ford Mustang Shelby GT500. Двигун розвиває 760 к. с. і має крутний момент 845 Н∙м. Розгін до 100 км/год займе близько 4 с, тобто динаміка буде не гіршою, ніж у деяких спорткарів.

[ + – ] У пікапа посилена підвіска та встановлений електронний диференціал Фото: Motor1.com

У Mustang цей мотор працює в парі з 7-ступінчастою роботизованою КПП, але для Ford F-150 Raptor R готують 10-ступінчастий автомат. Як і всі пікапи сімейства Raptor, новачок отримає електронний диференціал, посилену підвіску та систему вибору режимів для різних типів бездоріжжя.

[ + – ] Ford F-150 Raptor R оснастять 5,2-літровою компресорною вісімкою

Відрізнити новий Ford F-150 Raptor R можна за повітрозабірником на капоті, 37-дюймовиими позашляховими шинами та збільшеним кліренсом. Також стало відомо, що в салоні з'являться спортивні сидіння Recaro, а комплектація включатиме двозонний клімат-контроль, 12-дюймовий сенсорний дисплей та електропривод педалей.

Раніше Фокус повідомляв, що позашляховик Ford Bronco офіційно презентували в Європі і незабаром стартують його продажі.