Найпопулярніший позашляховик Ford нарешті дістався Європи (фото)

Новий Ford Bronco незвичайно популярний у Північній Америці, проте європейський продаж моделі досі не розпочався. Втім, незабаром позашляховик все ж таки стане доступним і в Європі.

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На автошоу в Софії презентували Ford Bronco 2022. По суті це європейська прем'єра культового позашляховика. Про це повідомляє сайт Motor1.

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Новий Ford Bronco надзвичайно популярний у Північній Америці — він зібрав близько 200 тис. замовлень ще до старту виробництва. Мало того, в США модель отримала престижну нагороду — стала найкращим авто 2022 року.

[ + – ] Ford Bronco таки почнуть продавати в Європі Фото: Motor1.com

Однак у Європі Ford Bronco поки так і не надійшов у продаж. У Ford пояснюють це кількома причинами. По-перше, спочатку необхідно задовольнити попит на модель в Америці. А по-друге, новий Ford Bronco вважають завеликим для європейських вулиць — його ширина перевищує 2 метри, а маса досягає 2,2 тонни.

[ + – ] У Софії показали п'ятидверний варіант Bronco з 2,7-літровим турбомотором Фото: Motor1.com

Втім, СЕО Ford Motor Джим Фарлі все ж таки хоче продавати модель в Європі. Представники концерну на автошоу в Болгарії підтвердили, що Bronco з'явиться у Старому світі, проте точна дата поки невідома.

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У Софії показали Ford Bronco 2022 з 2,7-літровим 330-сильним V6 твін-турбо та 10-ступінчастою автоматичною КПП. Також модель доступна з 2,3-літровою турбочетвіркою на 300 к. с., причому її можна замовити та з 7-ступінчастою "механікою". А нещодавно з'явився заряджений Ford Bronco Raptor потужністю понад 400 сил.

[ + – ] Зовнішній вигляд Ford Bronco виконаний у ретро-стилі Фото: Motor1.com

Позашляховик пропонують у тридверній та п'ятидверній версіях, з м'яким та жорстким дахом. Дизайн витриманий на кшталт першого Ford Bronco 1966 року.

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