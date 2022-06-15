Большие шины и 585 сил: рассекречен экстремальный Гелендваген для украинских дорог (видео)

Mercedes-AMG G63 4x4² оснащен портальными мостами и внедорожной резиной. Этот 585-сильный внедорожник может форсировать броды глубиной 91 см и преодолевать 45-градусные подъемы.

Новый Mercedes-AMG G63 4x4² показали на первых официальных фото и видео. Новое поколение экстремального Гелендвагена для тяжелого бездорожья будет презентовано в ближайшее время и поступит в продажу с осени по цене свыше 220 тыс. евро. Об этом сообщает официальный сайт Mercedes-Benz.

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[ + – ] Клиренс внедорожника составляет 351 мм Фото: Mercedes-Benz

Как и предшественник Mercedes-Benz G500 4x4², внедорожник получил фирменные портальные мосты. Именно благодаря им у автомобиля внушительный клиренс – 351 мм. Такой Гелендваген способен преодолевать броды глубиной 91 см и преодолевать 45-градусные подъемы.

[ + – ] Внедорожник оснащен 585-сильным V8 Фото: Mercedes-Benz

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В добавок, установлены огромные 22-дюймовые внедорожные шины, карбоновые расширители арок и дополнительная оптика на крыше. А поскольку модель теперь относится к линейке AMG, то появилась фирменная широкая "пасть" решетки радиатора, а в бампере увеличены воздухозаборники.

[ + – ] В салоне руль обшит алькантарой Фото: Mercedes-Benz

Салон почти полностью такой же, как у обычного Mercedes-AMG G63. Разве что руль обшили алькантарой да доработали диодную подсветку.

[ + – ] Стоимость Mercedes-AMG G63 4x4² превысит 220 тыс. евро

Под капотом прячется 4,0-литровый V8 твин-турбо мощностью 585 л. с. и с крутящим моментом в 850 Н∙м. Средний расход топлива составляет 20,1 л/100 км. Естественно, сохранены 9-ступенчатая автоматическая КПП и полный привод с понижающей передачей и блокировками дифференциалов.

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