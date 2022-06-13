Новейший суперкар Mercedes шокировал стоимостью обслуживания

Плановое посещение СТО для обслуживания силового агрегата Mercedes-AMG One обойдется владельцу в €850 тысяч. За эти деньги можно купить два Lamborghini Aventador.

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Новый Mercedes-AMG One – самая быстрая и самая экстремальная модель в истории немецкой марки. Суперкар получил силовую установку от болида Формулы-1. Однако он впечатляет не только характеристиками, но и стоимостью обслуживания. Об этом пишет немецкое издание Auto, Motor und Sport.

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Mercedes-AMG One 2022 – автомобиль сложный, он буквально напичкан самыми современными технологиями. Обслуживание гибридного суперкара непростое. Например, замену масла необходимо проводить чаще обычного – раз в год или каждые 5000 км пробега. Стоимость процедуры не сообщается, но наверняка речь идет о нескольких тысячах евро.

[ + – ] Масло в двигателе необходимо менять раз в год или каждые 5000 км пробега Фото: Mercedes-Benz

Однако по-настоящему ударит по карману техобслуживание после 50 тыс. км пробега. Именно тогда нужно заменять ряд деталей силовой установки и трансмиссии. Обойдется эта процедура в 850 тысяч евро – за эти деньги можно купить Pagani Huayra или сразу два Lamborghini Aventador.

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Конечно, владельцев Mercedes-AMG One стоимостью в 2,72 миллиона евро сложно назвать бедными, однако отдавать треть стоимости авто за плановое посещение СТО – это очень немало, даже по меркам суперкаров.

Mercedes-AMG One – самый дорогой в обслуживании автомобиль в мире. Ранее этим могли похвастать Bugatti Veyron и Chiron, однако немецкий суперкар их обошел.

[ + – ] После 50 000 км необходим серьезный ремонт силовой установки и трансмиссии Фото: Mercedes-Benz

Напомним, новый Mercedes-AMG One оснащен 1,6-литровым бензиновым V6 с турбонаддувом и тремя электромоторами общей мощностью 1063 л. с. Он разгоняется до 100 км/ч за 2,9 с и может развить 352 км/ч. Все 275 авто лимитированной серии уже раскуплены.

Ранее Фокус сообщал, что MG возвращается к выпуску спортивных моделей — к 100-летию британской марки готовят новый родстер.