В Украине разрешат растаможку авто через "Дія": как она будет работать

Онлайн-растаможка авто появится в приложении "Дія" и займет всего 5 минут. Она призвана не только облегчить жизнь автолюбителям, но и снизить уровень коррупции.

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В Украине готовятся внедрить растаможку автомобилей онлайн. Соответствующие законопроекты поддержаны Кабинетом Министров и будут внесены в Верховную Раду. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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Упрощенная онлайн-растаможка придет на смену растаможке бесплатной, которую планируют отменить с 1 июля. Она не только облегчит жизнь автомобилистам, но и уменьшит коррупцию на таможне, ведь устранит возможность манипуляций с ценой транспортного средства (а именно нее зависит размер платежей).

Как будет работать растаможка авто онлайн

Растаможить авто в Украине можно будет через приложение "Дія". По словам Михаила Федорова разработка этой услуги уже ведется.

Владельцы авто смогут посредством смартфона подать таможенную декларацию и провести все необходимые платежи. После введения VIN-кода автомобиля все расчеты в приложении будут проведены автоматически. Вся процедура займет около 5 минут и после растаможки можно будет поставить авто на учет через "Дію".

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Как будут рассчитывать стоимость растаможки

Сумму таможенных платежей очевидно будут определять по новой формуле. Она будет учитывать возраст транспортного средства и его эксклюзивность, а также объем, тип и мощность его двигателя.

Ранее Фокус рассказывал, что в Украине заработал онлайн-калькулятор стоимости регистрации транспортных средств в сервисных центрах МВД.