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В сервисных центрах МВД появились новые услуги для автомобилистов

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Фото: с сайта главного сервисного центра МВД | Записаться на прием в сервисном центре МВД теперь можно онлайн

В сервисных центрах МВД вернули услугу онлайн-записи, отмененную с началом войны. Кроме того, теперь украинцы смогут заранее узнать стоимость регистрации транспортного средства.

Сервисные центры МВД постепенно восстанавливают работу во время войны. Они возвращают не работавшие ранее услуги, а также предлагают новые. Об этом сообщается на сайте Главного сервисцентра.

В частности, с сегодняшнего дня заработала электронная очередь. Сервис не работал с начала войны из-за постоянных кибератак на сайты государственных органов. Записаться на прием можно было разве что по телефону.

регистрация авто, сервисный центр МВД, онлайн запись, стоимость регистрации авто, экзамен на права
Специальный калькулятор поможет рассчитать платежи при регистрации авто
Фото: с сайта главного сервисного центра МВД

Теперь можно заранее спланировать визит в сервисный центр МВД и записаться на удобное время онлайн через сервис ID.gov.ua. Дистанционная запись является индивидуальной и доступна практически для всех услуг. Исключение сделали для экзаменов по вождению — в этом случае придется использовать терминал в помещении сервисного центра. Если он отсутствует, то экзамены сдаются в порядке живой очереди.

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Кроме того, на сайте Главного сервисного центра МВД появился калькулятор стоимости постановки на учет транспорта, позволяющий заранее узнать все платежи, налоги и сборы. Для этого необходимо ввести основные параметры транспортного средства и его цену.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине планируют отменить бесплатную растаможку автомобилей с 1 июля. Верховная Рада будет рассматривать правительственный законопроект уже в ближайшие дни.