У сервісних центрах МВС з'явилися нові послуги для автомобілістів

У сервісних центрах МВС повернули послугу онлайн-запису, скасовану з початком війни. Крім того, тепер українці зможуть заздалегідь дізнатися про вартість реєстрації транспортного засобу.

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Сервісні центри МВС поступово відновлюють роботу під час війни. Вони повертають послуги, що не працювали раніше, а також пропонують нові. Про це повідомляє сайт Головного сервісцентру.

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Зокрема, від сьогодні запрацювала електронна черга. Сервіс не працював із початку війни через постійні кібератаки на сайти державних органів. Записатися на прийом можна було хіба що телефоном.

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Тепер можна заздалегідь спланувати візит до сервісного центру і записатися на зручний час онлайн через сервіс ID.gov.ua. Дистанційний запис є індивідуальним та доступний практично для всіх послуг. Виняток зробили для іспитів з водіння — у цьому випадку доведеться використовувати термінал у приміщенні сервісного центру. Якщо він відсутній, то іспити складаються в порядку живої черги.

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Крім того, на сайті Головного сервісного центру МВС з'явився калькулятор вартості постановки на облік транспорту, що дозволяє заздалегідь дізнатися про всі платежі, податки та збори. Для цього необхідно ввести основні параметри транспортного засобу та його ціну.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні планують скасувати безплатне розмитнення автомобілів з 1 липня. Верховна Рада розглядатиме урядовий законопроєкт вже найближчими днями.