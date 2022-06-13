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Ретро-дизайн и два электромотора: Toyota готовит младшего брата Land Cruiser (фото)

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Toyota Compact Cruiser EV, Toyota Compact Cruiser, Toyota Lite Cruiser, электромобиль Toyota, внедорожник Toyota
Фото: Toyota | Концепт-кар Toyota Compact Cruiser EV отличается ретро-дизайном

Первый электрический внедорожник Toyota появится через несколько лет. Его прототип уже отмечен престижной наградой за оригинальный дизайн в духе старого Toyota Land Cruiser.

Опубликованы новые официальные фото Toyota Compact Cruiser EV. Концепт-кар является предвестником нового молодежного электромобиля. Подробности модели опубликовали на официальном сайте Toyota.

Toyota Compact Cruiser EV, Toyota Compact Cruiser, Toyota Lite Cruiser, электромобиль Toyota, внедорожник Toyota
Внедорожник получит полный привод и два электромотора
Фото: Toyota

Новый Toyota Compact Cruiser EV впервые показали еще в конце прошлого года в рамках презентации новой электрической линейки японской марки. Однако тогда практически никакой информации о первом электровнедорожнике марки не предоставили.

Теперь же электромобиль Toyota Compact Cruiser EV стал объектом повышенного внимания, ведь его назвали лучшим концепт-каром года и его дизайнерам из европейского подразделения Toyota вручили премию Car Design Award.

Toyota Compact Cruiser EV, Toyota Compact Cruiser, Toyota Lite Cruiser, электромобиль Toyota, внедорожник Toyota
Днище прикрыли защитными пластинами
Фото: Toyota

Внешний вид Toyota Compact Cruiser EV выполнен в ретро-стиле. Своим угловатым дизайном внедорожник напоминает Toyota Land Cruiser FJ40 60-х годов, а также его современного преемника FJ Cruiser. У авто классически двухобъемный силуэт, расширенные колесные арки и высокий капот. Днище прикрыто защитными пластинами.

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Салон Toyota Compact Cruiser EV показали лишь на одном фото. У внедорожника необычный приплюснутый руль и два экрана на передней панели.

Toyota Compact Cruiser EV, Toyota Compact Cruiser, Toyota Lite Cruiser, электромобиль Toyota, внедорожник Toyota
Руль внедорожника приплюснут сверху и снизу
Фото: Toyota

По предварительной информации, серийный электрический внедорожник Toyota появится через несколько лет. Скорее всего, компактную модель назовут Lite Cruiser, что также намекает на родство с Land Cruiser.

Toyota Compact Cruiser EV, Toyota Compact Cruiser, Toyota Lite Cruiser, электромобиль Toyota, внедорожник Toyota
Создатели концепт-кара получили награду Car Design Award
Фото: Toyota

Электромобиль Toyota получит два мотора и полный привод. Поскольку модель позиционируют, как младшего брата Land Cruiser, то упор сделают на ее внедорожные качества.

Ранее Фокус сообщал, что в продажу поступил большой внедорожник Toyota Sequoia нового поколения. Он доступен исключительно в гибридной версии.