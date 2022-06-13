Ретро-дизайн и два электромотора: Toyota готовит младшего брата Land Cruiser (фото)
Первый электрический внедорожник Toyota появится через несколько лет. Его прототип уже отмечен престижной наградой за оригинальный дизайн в духе старого Toyota Land Cruiser.
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Опубликованы новые официальные фото Toyota Compact Cruiser EV. Концепт-кар является предвестником нового молодежного электромобиля. Подробности модели опубликовали на официальном сайте Toyota.
Новый Toyota Compact Cruiser EV впервые показали еще в конце прошлого года в рамках презентации новой электрической линейки японской марки. Однако тогда практически никакой информации о первом электровнедорожнике марки не предоставили.
Теперь же электромобиль Toyota Compact Cruiser EV стал объектом повышенного внимания, ведь его назвали лучшим концепт-каром года и его дизайнерам из европейского подразделения Toyota вручили премию Car Design Award.
Внешний вид Toyota Compact Cruiser EV выполнен в ретро-стиле. Своим угловатым дизайном внедорожник напоминает Toyota Land Cruiser FJ40 60-х годов, а также его современного преемника FJ Cruiser. У авто классически двухобъемный силуэт, расширенные колесные арки и высокий капот. Днище прикрыто защитными пластинами.Важно
Салон Toyota Compact Cruiser EV показали лишь на одном фото. У внедорожника необычный приплюснутый руль и два экрана на передней панели.
По предварительной информации, серийный электрический внедорожник Toyota появится через несколько лет. Скорее всего, компактную модель назовут Lite Cruiser, что также намекает на родство с Land Cruiser.
Электромобиль Toyota получит два мотора и полный привод. Поскольку модель позиционируют, как младшего брата Land Cruiser, то упор сделают на ее внедорожные качества.
Ранее Фокус сообщал, что в продажу поступил большой внедорожник Toyota Sequoia нового поколения. Он доступен исключительно в гибридной версии.