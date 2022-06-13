Огромный багажник и цена как у Дастера: корейцы представили недорогой кроссовер (видео)

SsangYong Torres будет доступен в бензиновой и электрической версиях. На модель возлагают большие надежды – она призвана вывести корейскую марку из кризиса.

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В Южной Корее презентовали новый SsangYong Torres. На родине кроссовер уже доступен для заказа по цене от 26,9 до 30,4 млн. вон ($20 900 – 23 600), а в 2023 году появится в Европе. Об этом сообщает официальный сайт SsangYong.

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[ + – ] Кроссовер стоит от 20 900 долларов Фото: SsangYong

SsangYong Torres – очень важная модель для корейского бренда, ведь именно она должна помочь компании восстановить силы после банкротства. В линейке SsangYong кроссовер займет нишу между моделями Korando и Rexton. Назвали его в честь национального парка Торрес в Аргентине, известного своей красивой природой.

[ + – ] В салоне на центральной панели установили два дисплея Фото: SsangYong

Дизайн SsangYong Torres 2022 выполнен в новом фирменном стиле, названном Powered by Toughness ("Движимый прочностью"). Во внешнем виде господствуют грани и углы. В анфас кроссовер напоминает Jeep, что и неудивительно – дизайнеры вдохновлялись первыми SsangYong Korando, а они были созданы на базе Jeep CJ.

[ + – ] Объем багажника составляет 703-1662 л Фото: SsangYong

В салоне обращают на себя внимание скошенный руль и сразу два дисплея на центральной панели (один из них заменяет кнопки климат-контроля). Стандартной является цифровая панель приборов.

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У кроссовера немаленький багажник – его объем составляет 703-1662 л. Базовая комлпектация включает диодную оптика, а среди доступных опций есть небольшой холодильник.

[ + – ] SsangYong Torres дебютировал в бензиновой версии, а позже появится электрический вариант

Новый SsangYong Torres со старта доступен только с 1,5-литровым 170-сильным бензиновым турбомотором и 6-ступенчатой автоматической КПП. В следующем году появится электрическая версия модели и именно ее будут поставлять в Европу. Кроссовер предлагают с передним и полным приводом.

Ранее Фокус сообщал, что Chery показали мощный и экономичный кроссовер для Европы — он расходует всего 5 л/100 км.