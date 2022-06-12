Porsche празднует юбилей своей самой популярной модели: она спасла марку от банкротства

Porsche Cayenne стал одним из основателей сегмента спортивных кроссоверов. Уже выпущено свыше миллиона Cayenne и модель помогла немецкой марке остаться на плаву.

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Porsche отмечает 20-летие кроссовера Cayenne. Знаковую для немецкой марки модель презентовали в июне 2020 года. Об этом сообщает официальный сайт Porsche.

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[ + – ] Cayenne спас Porsche от банкротства Фото: Porsche

Появление спортивного внедорожника спрогнозировал сам Фердинанд Порше-младший еще в 1989 году. Однако его разработка стартовала только в конце 90-х – параллельно с родственным Volkswagen Touareg.

Производство модели наладили с августа 2002 года на заводе в Лейпциге. Многие не верили в успех Cayenne, однако его популярность превзошла все ожидания. По сути, именно кроссовер спас Porsche от банкротства, ведь благодаря ему прибыли компании резко увеличились.

[ + – ] В 2020 году собран миллионный Porsche Cayenne Фото: Porsche

В 2020 году с конвейера сошел миллионный Cayenne и он стал самой популярной моделью Porsche. За 2021 год реализовано свыше 80 тыс. этих недешевых авто при том, что изначально планировали продавать по 25 тыс. машин ежегодно. Сейчас именно на кроссоверы Porsche Cayenne и Macan приходится большая часть продаж бренда.

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На Cayenne инженеры Porsche внедрили ряд новых для марки технологий. Кроссовер первого поколения получил пневмоподвеску и дизельный двигатель, а в 2010 году Cayenne второй генерации стал первым гибридным Porsche.

[ + – ] Porsche Cayenne стал одним из первых спортивных кроссоверов Фото: Porsche

Сейчас в производстве уже третье поколение Porsche Cayenne. Модель выпускают уже в Братиславе и она доступна в стандартной и купеобразной версиях. Топовая версия оснащена 700-сильной гибридной установкой.

Ранее Фокус сообщал, что знаменитое купе Porsche 928 вернут в производство. Спорткар серьезно доработали.