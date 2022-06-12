Porsche святкує ювілей своєї найпопулярнішої моделі: вона врятувала марку від банкрутства

Porsche Cayenne став одним із засновників сегменту спортивних кросоверів. Уже випущено понад мільйон Cayenne, і модель допомогла німецькій марці залишитися на плаву.

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Porsche відзначає 20-річчя кросовера Cayenne. Знакову для німецької марки модель презентували у червні 2020 року. Про це повідомляє офіційний сайт "Porsche".

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[ + – ] Cayenne врятував Porsche від банкрутства Фото: Porsche

Появу спортивного позашляховика спрогнозував сам Фердинанд Порше-молодший ще в 1989 році. Однак його розробка стартувала лише наприкінці 90-х — паралельно зі спорідненим Volkswagen Touareg.

Виробництво моделі налагодили із серпня 2002 року на заводі у Лейпцигу. Багато хто не вірив в успіх Cayenne, проте його популярність перевершила всі очікування. По суті саме кросовер врятував Porsche від банкрутства, адже завдяки йому прибутки компанії різко збільшилися.

[ + – ] У 2020 році зібраний мільйонний Porsche Cayenne Фото: Porsche

У 2020 році з конвеєра зійшов мільйонний Cayenne і став найпопулярнішою моделлю Porsche. За 2021 рік реалізовано понад 80 тис. цих недешевих авто при тому, що спочатку планували продавати по 25 тис. машин щорічно. Зараз саме на кросовери Porsche Cayenne і Macan припадає більшість продажів бренду.

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На Cayenne інженери Porsche впровадили низку нових для марки технологій. Кросовер першого покоління отримав пневмопідвіску та дизельний двигун, а у 2010 році Cayenne другої генерації став першим гібридним Porsche.

[ + – ] Porsche Cayenne став одним із перших спортивних кросоверів Фото: Porsche

Наразі у виробництві вже третє покоління Porsche Cayenne. Модель випускають вже у Братиславі і вона доступна у стандартній та купеподібній версіях. Топова версія оснащена 700-сильною гібридною установкою.

Раніше Фокус повідомляв, що знамените купе Porsche 928 повернуть у виробництво. Спорткар серйозно доопрацювали.