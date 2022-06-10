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Класика на новий лад: культовий спорткар Porsche отримає друге життя (фото)

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Фото: carscoops.com | Тюнінг Porsche 928 виконали в ательє Nardonne Automotive

В Італії створили сучасну версію купе Porsche 928. Авто має повністю карбоновий кузов і 400-сильний V8 під капотом.

Відомий Porsche 928 повертається — туристичне купе повернуть у виробництво з 2024 року. Осучаснили модель в італійському ательє Nardonne Automotive, повідомляє сайт Carscoops.

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Кузовні панелі виконані з карбону
Фото: carscoops.com

За основу взяли Porsche 928 S4, що випускали з 1986 до 1991 року. Купе зберігає знайомий дизайн із довгим капотом, але всі його кузовні деталі тепер карбонові, а оптика стала світлодіодною. Встановлені та збільшені 18-дюймові диски, але їх виконали у стилі 80-х.

Салон Porsche 928 повністю переробили і він нагадує інтер'єр космічних кораблів зі старих фантастичних фільмів. Спідометр став цифровим, тоді як тахометр залишився аналоговим. Також встановлено мультимедійну систему з дисплеєм від сучасних Porsche. В обробці використані дорога шкіра, алькантара та алюміній.

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Салон Porsche 928 повністю змінено
Фото: carscoops.com

Потужність 5,0-літрового V8 підняли з 320 до 400 к. с., а замість 5-ступінчастої механічної КПП встановили 6-ступінчасту. Також з'явився диференціал, що самоблокується.

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Кермо Porsche 928 отримало електропідсилювач, а амортизатори тепер адаптивні. Крім того, встановлені збільшені гальма.

Porsche 928 Nardonne Automotive, Porsche 928, Porsche 928 S4, новий Porsche 928, спорткар Porsche
Новий Porsche 928 продаватимуть за 480 тис. євро
Фото: carscoops.com

Porsche 928 від Nardonne Automotive випускатимуть дрібними серіями. Автомобілі збирають вручну та оцінили у 480 тис. євро.

Раніше Фокус розповідав, що старовинний трактор 1913 продали з аукціону за 1,47 млн доларів.