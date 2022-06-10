Класика на новий лад: культовий спорткар Porsche отримає друге життя (фото)

В Італії створили сучасну версію купе Porsche 928. Авто має повністю карбоновий кузов і 400-сильний V8 під капотом.

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Відомий Porsche 928 повертається — туристичне купе повернуть у виробництво з 2024 року. Осучаснили модель в італійському ательє Nardonne Automotive, повідомляє сайт Carscoops.

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[ + – ] Кузовні панелі виконані з карбону Фото: carscoops.com

За основу взяли Porsche 928 S4, що випускали з 1986 до 1991 року. Купе зберігає знайомий дизайн із довгим капотом, але всі його кузовні деталі тепер карбонові, а оптика стала світлодіодною. Встановлені та збільшені 18-дюймові диски, але їх виконали у стилі 80-х.

Салон Porsche 928 повністю переробили і він нагадує інтер'єр космічних кораблів зі старих фантастичних фільмів. Спідометр став цифровим, тоді як тахометр залишився аналоговим. Також встановлено мультимедійну систему з дисплеєм від сучасних Porsche. В обробці використані дорога шкіра, алькантара та алюміній.

[ + – ] Салон Porsche 928 повністю змінено Фото: carscoops.com

Потужність 5,0-літрового V8 підняли з 320 до 400 к. с., а замість 5-ступінчастої механічної КПП встановили 6-ступінчасту. Також з'явився диференціал, що самоблокується.

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Кермо Porsche 928 отримало електропідсилювач, а амортизатори тепер адаптивні. Крім того, встановлені збільшені гальма.

[ + – ] Новий Porsche 928 продаватимуть за 480 тис. євро Фото: carscoops.com

Porsche 928 від Nardonne Automotive випускатимуть дрібними серіями. Автомобілі збирають вручну та оцінили у 480 тис. євро.

Раніше Фокус розповідав, що старовинний трактор 1913 продали з аукціону за 1,47 млн доларів.